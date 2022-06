No me pidan fotos, me quitan el tiempo libre: Natanael Cano

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Natanael Cano es uno de los cantantes más reconocidos y polémicos de la actualidad; exponente del género conocido como el corrido tumbado, quien ha dado de qué hablar de nueva cuenta al decirle a sus fans que no le pidan fotos cuando lo vean por la calle debido a que le quitan su tiempo.

Natanael Cano volvió, a través de sus redes sociales, a causar polémica debido a su forma de pensar, misma que le hizo saber a sus fanáticos por sus stories de Instagram, a quienes les pidió que, si lo ven haciendo actividades fuera del escenario, no se acerquen a solicitarle fotos porque no las va a otorgar.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, ‘que no las doy’ no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. No funciona así bebés, perdón”, escribió Cano de 21 años.

Cano continúo en otra storie con el tema y le dijo a sus seguidores que en el escenario no tenía problemas en recibir muestras de afecto, pues ese sí es su trabajo. “En un concierto corran (a) abrazarme y bésenme, porque ese sí es mi trabajo. En el escenario”, apunto Natanael.

No es la primera vez que el exponente del corrido tumbado está inmerso en alguna polémica, pues incluso llegó a discutir con Pepe Aguilar.

Con información de: noticieros.televisa.com