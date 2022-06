Se va al PAN otra diputada de Morena

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

Para evitar que la despojen de su curul y porque estaba cansada de los malos tratos que recibió de sus compañeros, la diputada Leticia Vargas Álvarez, renunció a la bancada de Morena y se adhirió a la del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, a la que asistieron la mayor parte de los diputados panistas, dijo que recibió información de que el diputado federal, Erasmo González Robledo, pretendió dar un golpe silencioso para quitarle su diputación y designar en su lugar a su suplente, Cinthia Jaime.

“Esto es el colmo. A mi no me puso Erasmo González. Por eso me voy al PAN, para evitar que me quiten mi diputación”, señaló.

Dijo que, además, llevaba meses sufriendo desplantes y maltratos por parte de los diputados de Morena, en particular de su coordinadora, Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien nunca la invitaba a las reuniones previas del grupo parlamentario.

Durante la campaña del candidato a la gubernatura, Américo Villarreal Anaya, tampoco la invitaron a los eventos, mientras que los alcaldes de Madero, Adrián Oseguera, y de Altamira, Armando Manríquez, la reprimieron, quitándole su oficina de gestoría y despidiendo a personas que simpatizaban con ella.

“Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero hoy llegué a un límite. Acudí varias veces con el delegado nacional de Morena, Ernesto Palacios Cordero, para exponerle mi situación, pero nunca me hizo caso” refirió.

Negó que sea oportunista o traidora, como le gritaron, este lunes, personas que estaban en galerías del recinto, incitados por diputados morenistas.

“No soy oportunista ni traidora porque también protejo los intereses de los tamaulipecos. Mi diputación me costó porque caminé. Recorrí hasta en silla de ruedas mi distrito. A mi me puso el pueblo y a Úrsula la puso Mario Delgado. No soy borrego de nadie” mencionó.

E Insistió: “Me voy de Morena para que no me quiten la diputación”.

Denunció también que, el diputado José Braña Mojica, le llamó al término de la sesión plenaria de este lunes, para insultarla.

“Me llamó Peñe Braña para decirme que me la mamé. Y desde aquí le digo que, “no me la mamé. ¿Dónde estabas tú cuando me agredieron? Si no me dan el respeto por eso me protejo en este lado”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Félix Fernando García Aguiar, le agradeció a Vargas Álvarez la decisión de sumarse a la bancada panista, y le garantizó que tendrá apertura para privilegiar el bienestar de Tamaulipas.

Lamentó que Morena se crea dueño del Congreso del Estado, “cuando nadie es dueño de nadie”.

Reiteró su condena al vandalismo desatado por Morena durante la sesión ordinaria celebrada este lunes.

Dijo que ya fue presentada una denuncia formal, la cual fue apoyada con videos donde se ve a legisladores de Morena y simpatizantes causando daños en el recinto legislativo.

Esta es la tercera diputada de Morena que se va al PAN. Las otras dos son: Leticia Sánchez Guillermo y Lidia Martínez López.

Además de ello, otras dos legisladoras, Consuelo Lara Monroy y Nancy Ruiz Martínez, dejaron la bancada guinda para declararse diputadas sin partido.