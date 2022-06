“Voy a resistir, no me voy a rajar”: Monreal sobre su aspiración a la presidencia en 2024

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dejó en claro que va a resistir y que no se rajará pese a que en el partido no hay piso parejo para la elección del candidato a la Presidencia de la República.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Monreal arremetió contra la nomenclatura de Morena por querer dejarlo fuera de la contienda, siendo una muestra el hecho de que no fue invitado al mitin en Toluca, Estado de México, donde fueron presentados los candidatos presidenciales.

“Voy a resistir, porque esto es de resistencia. No voy dejarme y no voy a rajarme. Voy a llegar hasta el final de lo que dignidad me permita hacer”, dijo.

“Siempre he vivido así, en la adversidad y la oposición , lo que he logrado es gracias a pueblo y no a las cúpulas del poder. Hago un llamado a la gente: no se dejen imponer, que no nos impongan quienes deben ser, que haya un debate en la militancia: quién tiene méritos, quién tiene autonomía, quién puede continuar el proceso de transformación de México”, puntualizó Ricardo Monreal.

El coordinador de la Junta de coordinación Política en el Senado contó que no fue invitado al desayuno en Toluca donde estuvieron presentes los considerados presidenciables de Morena: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX; Adán Augusto López, titular de Segob, así como el canciller Marcelo Ebrard.

“Me siento liberado porque no fui invitado al desayuno denominado “De la Unidad”, que fue a las 09:00, sus razones las tendrá quién lo convocó (…) Nunca se me invitó al desayuno y menos a participar en el acto. Yo digo que es normal. Entiendo que las nomenclaturas políticas funcionan así, formando facciones, que luego resultan muy desafortunadas cuando llega el momento definitivo de la elección”, indicó Monreal.

“Les deseo suerte a quienes anticipadamente se les ha incluido y referido como aspirantes a la candidatura presidencial, pero de mi parte no declinaré, seguiré luchando respetando la Constitución y la ley, realizando mi trabajo con esmero”, dijo en la entrevista.

“Yo siento que no es adecuado el uso de recursos públicos, no son adecuadas las campañas anticipadas para la promoción personalizada, pero esto pasó ayer. Soy un hombre de leyes, soy maestro de la UNAM, me vería muy mal violar la ley”, declaró.

Ricardo Monreal se manifestó en contra de las encuestas para elegir al candidato de Morena para la Presidencia de la República, y aseveró que se debe crear procesos para que el partido salga unido de la contienda interna.

Con información de: lopezdoriga.com