Con descarga administrativa bajaría asistencia en escuelas

José del Carmen Perales Rodríguez

La última descarga administrativa del ciclo 2021-2022 que está programada en el calendario escolar para este viernes 17, podría detonar la ausentismo de alumnos sobre todo de los niveles de primaria y secundaria, advirtieron docentes y padres de familia.

Lo anterior deriva de que será precisamente este viernes cuando se carguen a la plataforma de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), las calificaciones del último momento de evaluación y por tanto se tendrá el promedio final del ciclo.

Sin embargo docentes que fueron consultados sobre la posibilidad de que los alumnos ya no asistan, no lo descartaron pues a diferencia de otros años “en la actualidad, sobre todo los de secundaria intuyen que virtualmente han pasado al siguiente grado o nivel educativo”.

Comentaron que a esto se suma que cada vez son más los planteles escolares que están batallando con el abasto de agua, “además persiste el nerviosismo entre los padres de familia ante el incremento de casos de covid-19 entre alumnos y docentes”.

Los entrevistados dejaron en claro que el hecho de que se realice la última descarga administrativa, “no significa que ya hemos concluido todos los temas, además hay algunos que se requiere reforzar sobre todo en sexto y tercer grados de primaria y secundaria respectivamente”.

Por su parte padres de familia de una escuela secundaria del centro de la Ciudad, comentaron que prácticamente a diario sus hijos les comentan que compañeros dejan de acudir a clases porque tienen síntomas o dieron positivo a covid-19.

“Sabemos que la mayor parte de los contagios son fuera de las escuelas, pero también que hay padres que envían a sus hijos a pesar de tener síntomas relacionados y si a eso les sumamos que no hay agua para la higiene, pues mejor que ya no vengan después de que los califiquen”, finalizaron.