Trabajos de ‘bacheo’ tienen buen avance: regidor

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Los trabajos de bacheo y reencarpetamiento de las calles se van haciendo conforme lo va solicitando la ciudadanía, y ya se tiene un buen avance no solo en la zona centro sino también en algunas colonias, señaló el regidor Mario Chávez Herrera.

“La calle Guerrero, que era una calle que se transitaba muy despacio hoy estamos avanzando en el reencarpetamiento, pero no nada más son esas calles, sino también en el primer cuadro de la ciudad se ha avanzado mucho en el tema”, dijo.

Chávez Herrera destacó que los trabajos de reencarpetamiento y bacheo no solamente se llevan a cabo en la zona centro, sino también en colonias de la ciudad.

“Se está avanzando, todo lo que viene siendo el primer cuadro de la Ciudad se está haciendo el reencarpetamiento y bacheo, la Colonia Libertad, López Portillo, la Industrial, en la México, donde se bacheó en su totalidad”.

Cuestionado sobre las condiciones en que opera el transporte público, señaló que con el reencarpetamiento, se busca dar respuesta a demandas de concesionarios y usuarios del transporte público.

“Nos vamos adecuando a como va pidiendo la ciudadanía”.

“Se está avanzando poco a poco, no se olvide que tenemos un atraso de 20 años en la pavimentación”, dijo para concluir.