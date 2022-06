Rebasa Tamaulipas 150 mil contagios de covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Tamaulipas rebasó este domingo los 150 mil contagios acumulados de covid-19, tras reportarse 93 nuevos contagios de acuerdo con el comunicado técnico de la Secretaría de Salud estatal (SST), sobre el comportamiento de la pandemia.

Con el agregado de este día el conteo oficial estatal se elevó a 150 mil 53 casos positivos acumulados, de los cuales 140 mil 736 pacientes se han recuperado y la cifra de defunciones se elevó siete mil 858.

Por lo anterior la titular de la SST, Gloria Molina Gamboa, insistió en su llamado a la población para que no se confíe ya que la emergencia sanitaria continúa activa.

Añadió que a pesar que no se presentaron defunciones, el exhorto es no bajar la guardia, proteger a los más vulnerables y mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles a fin de disminuir contagios y hospitalizaciones que puedan derivar en fallecimientos.

Asimismo Molina Gamboa subrayó la importancia de reforzar las medidas preventivas ya conocidas y comprobadas de inactivar el virus, así como cortar la cadena de transmisión como son el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.