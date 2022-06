Toñita revela que tuvo un romance con Yahir

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La Academia se encuentra celebrando sus 20 años con una edición más de este reality show, sin embargo, continúan pasando las generaciones y ninguna ha tenido el impacto que tuvo la primera generación.

Con el paso de los años, los cantantes que pasaron por esta generación, en su mayoría, se han mantenido en el mundo del espectáculo ya sea dentro de la música, la actuación o la conducción.

Entre los nombres más destacados de la Primera Generación de La Academia se encuentran: Myriam Montemayor, Víctor García, Raúl Sandoval, María Inés, Yahir y ‘Toñita’.

Recientemente, Toñita reveló un secreto que tenía guardado desde hace tiempo y que involucra a Yahir.

Mientras se llevaba a cabo la primera temporada de este reality show el público notó la gran química que tenían Toñita y Yahir, pero recientemente fue ella quien reveló que durante muchos años sostuvo una relación con su compañero.

Fue apenas este 17 de junio de 2022, 20 años después del reality que los lanzó a la fama, que la conocida como la ‘Negra de Oro’, reveló que sí hubo algo más que una amistad entre ella y Yahir, sin embargo, aunque ambos estaban interesados en ponerle una etiqueta, no les fue posible.

“No tuvimos una relación como tal, pero sí tuvimos algo qué ver mucho tiempo, varios años”, declaró Toñita en el programa De Primera Mano.

La cantante reveló que esta relación no se pudo dar debido a que ambos buscaban cosas diferentes.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga, no sé si tenga una ahorita”, comentó Toñita.

La ex integrante de La Academia señaló que Yahir no podría tacharla de mentirosa por esto, pues también disfrutó de la relación que tuvieron.

“Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero. Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo”, dijo.

En algún momento, Yahir fue cuestionado por medios sobre su relación con Toñita, sin embargo, nunca reveló si su amistad llegó a más que solo piropos y coqueteos.

“Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta. A mí me encanta la relación que tengo con ella y me encanta su personalidad también”, declaró Yahir.

Con información de: telediario.mx