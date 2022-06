Extemporánea, la impugnación del PAN: Govea Orozco

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El Partido Acción Nacional (PAN), impugnó fuera de los tiempos legales la elección del pasado cinco de junio, aseguró Jesús Eduardo Govea Orozco, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).

Dijo que el recurso con que el PAN busca anular el resultado de la elección fue presentado de forma extemporánea, ya que no se planteó oportunamente como causal específica de nulidad en sus recursos de inconformidad contra los resultados de los cómputos distritales.

Además, señaló, son improcedentes los argumentos expuestos por el partido blanquiazul.

Detalló que, la petición de nulidad debió presentarse al momento de recurrir los cómputos en cada Distrito y no en el cómputo estatal, como indebidamente pretende hacerlo valer el PAN.

Asimismo, indicó que el cómputo estatal solo puede ser impugnado por error aritmético, de acuerdo al artículo 67 fracción V de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, por lo que los agravios en otro sentido resultan inoperantes.

El documento de Morena agrega que existe extemporaneidad en el recurso promovido contra la supuesta coacción y presión al electorado.

“El artículo 12 de la Ley de Medios dispone que los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tuvo conocimiento o se hubiese notificado el acto, omisión o resolución impugnada”, explicó.

Los hechos que invoca el PAN debieron haberse impugnado en el referido plazo y no de manera posterior a la aprobación del cómputo estatal, indicó.

Sobre “violencia generalizada y vínculos de Morena con el crimen organizado”, Morena aseguró que resultan insuficientes los elementos en que descansa el reclamo del PAN ya que las “pruebas” son publicaciones en redes sociales que, en su momento, se denunció procedían precisamente del Gobierno del Estado de Tamaulipas y del Partido Acción Nacional.

En cuanto a la relación con la Columna Cívica Pedro José Méndez, Morena indicó que dicha organización cívica se sumó al apoyo en favor de su candidato, como lo hicieron cientos de agrupaciones sociales a lo largo del Estado y agregó que a lo largo de la campaña existió una clara intención de utilizar los medios de comunicación para desprestigiar y generar una percepción social del candidato morenista supuestamente vinculada a grupos delincuenciales.

Asimismo dejó en claro que las manifestaciones de apoyo de parte de funcionarios federales se hicieron en días y horas inhábiles, además de que no utilizaron recursos públicos y se apegaron en todo momento a las restricciones previstas para cada cargo federal que ostentan.

Sobre la participación de los Servidores de la Nación, Morena rechazó el argumento del PAN y agregó que las estructuras electorales de los partidos morena, verde y del trabajo se integraron cuidando que no se tratara de servidores públicos.

Por otra parte, consideró absurdo el argumento de que acceder a un apoyo gubernamental implica la defensa de un partido político en particular.

Sobre el argumento del PAN de que existió una violación a la cadena de custodia de los paquetes electores, Morena dejó en claro que no existe una sola acta de recepción de los paquetes que consigne una posible afectación a un paquete electoral.

Además el PAN no acredita en qué consistieron estas alteraciones y si estas, tienen relación con el resultado final de la votación en cada casilla o si es determinante para el resultado de la votación.