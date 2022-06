Nada aún sobre adelantar el fin del ciclo escolar: SET

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

En tanto que más estados han tomado la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar, el más reciente San Luis Potosí, a causa del incremento de casos de covid-19 en Tamaulipas aún no se ha definido ninguna medida y por tanto el último día de clases será el 18 de julio.

Lo anterior de acuerdo con las declaraciones de la directora de Planeación de la Secretaría de Educación estatal (SET), María Teresa Morado Cisneros, quien confirmó que por el momento no hay ninguna indicación en otro sentido.

“Hasta el momento no hay nada oficial para terminar el ciclo antes de tiempo, por tanto continuamos apegado al calendario escolar que precisa que concluye hasta el 18 de julio y el 19 está programada la última descarga administrativa”, comentó.

La funcionaria estatal detalló que en la presente semana y la próxima está por iniciar la etapa de evaluación para los alumnos de los niveles de primaria y secundaria por lo que consideró que al menos en lo que resta del presente mes no se puede dar por concluido el ciclo.

“Las próximas dos semanas los planteles deberán estar ingresando a la plataforma de la SET las calificaciones finales, serán del 27 de junio al uno de julio para secundarias, mientras que del cuatro al ocho de julio para primaria”, detalló.

Morado Cisneros insistió que al menos hasta este lunes no se les había dado ninguna nueva indicación, al menos para transmitirla a los directores de las escuelas para que adelanten el ingreso de las calificaciones a la plataforma.

Hasta el momento los estados Chihuahua, Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Coahuila, Sonora, Nuevo León y más recientemente San Luis Potosí, anunciaron el ajuste al calendario escolar para adelantar la conclusión de ciclo escolar alctual.