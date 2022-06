Restauranteros no respetan las medidas: Coepris

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Pese a todos los llamados que se han hecho y el riesgo de una quinta ola de covid-19, que traería de nueva cuenta un confinamiento y cierre de diversos establecimientos, hay restauranteros que gustan de quebrantar los lineamientos en materia de seguridad sanitaria y continúan excediendo los aforos permitidos, generando focos de contagio, señaló el coordinador jurisdiccional de Coepris en Victoria, Gustavo Castro Ormaechea.

“Siempre hay el desordenado que quiere meter todo y luego tienen los problemas de que salen contagiados ahí diez gentes en ese lugar, pero es eso, piensan que las reglas son para quebrantarlas y entonces meten más gente”.

Castro Ormaechea señaló que al haber un mayor contacto y no poner los filtros anticovid-19, además de no usar los cubrebocas, “al otro día ahí están todos enfermos”.

El Coordinador Jurisdiccional de Coepris en Victoria dijo que aun cuando la mayoría de los restaurantes siguen manteniendo el mismo aforo que tenían y así han estado funcionando, también llegan hasta cinco quejas al día, aunque la mayoría resultan ser falsas.

“La verdad son puras quejas que no son en ese momento, ya cuando vamos ya no hay gente, las quejas no son en ese momento no nos llegan las quejas en ese momento, llegan porque estuvieron ahí, porque fueron partícipes y después dicen estaba bien lleno”.

Y agregó: “Llegan unas cinco o seis quejas diarias, muchas son falsas, pero una diaria sí es real”, destacó.

Entre los lugares que más exceden los aforos permitidos, dijo, se encuentran los restaurantes, el mercado, donde, señaló, no hay una forma muy fácil de controlarlo, así como también hay tiendas en la de Hidalgo que ya no respetan el aforo.

“La conciencia debería ser de los dueños de las tiendas para que puedan seguir manteniendo esto y que no tengamos que llegar a una quinta ola que nos vaya a fomentar un problema de cierre, otro tipo de problemas más serios”.

Por último, y tras recordar que la sanción a aplicar a quien sea detectado violando el decreto emitido por la Secretaría de Salud en materia de seguridad sanitaria, Castro Ormaechea hizo un llamado a la población ante la proximidad de los festejos por el Día del Padre.

“Yo creo que el llamado es a hacer conciencia, a seguir haciendo conciencia, sabemos que tuvimos dos años muy complejos, pérdida de familia, de trabajo, de ingresos económicos, creo que no sería lo correcto ahorita echar a perder todo lo que se ganó, todo lo que se aprendió, por un festejo”.