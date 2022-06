Tamaulipas es líder en fosas clandestinas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

Tamaulipas sigue siendo el estado del país con mayor número de fosas clandestinas, reportó la organización no gubernamental, “Causa en Común”.

Reveló que, de acuerdo a cifras oficiales de instancias como la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno federal y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre 2006 y 2019 se contabilizaron en la entidad 400 fosas de un total de tres mil 631 en todo el territorio nacional.

Eso significa que Tamaulipas cuenta con el 12 por ciento de las fosas en México.

La ONG precisó que el hecho se debe a que, por su ubicación en la frontera con Estados Unidos, Tamaulipas fue uno de los primeros estados en que se desató la violencia a finales de la primera década del siglo XXI.

Eso propició que se convirtiera en uno de los estados con más personas asesinadas y desaparecidas en la historia actual del país.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, del 15 de marzo de 1964 al 26 de agosto del 2000, en Tamaulipas suman once mil 50 personas no localizadas.

“Esa cifra representa el 15 por ciento del total de casos de desaparecidos a nivel nacional, que es de 74 mil 996 personas”, mencionó.

En contraparte, durante los últimos años la incidencia de delitos de alto impacto ha venido a la baja.

Por ejemplo, mientras en 2017 la cifra de homicidios dolosos fue de mil 61; y en 2018 de mil 120, en 2019 apenas llegó a 876.

También el secuestro ha tenido una disminución drástica. En 2015 fueron denunciados 327, mientras que en 2019 apenas sumaron 47.

La extorsión pasó de 190 casos en 2015 a 125 en 2019, mientras que el robo de vehículos varió de dos mil 620 casos a mil 366 en el mismo periodo comparado.

No obstante, “Causa en Común” advirtió que los reportes estadísticos criminales de Tamaulipas muestran inconsistencias y dudas.

“Al igual que en otras entidades, es probable un incremento en el subregistro a partir de la pandemia, por las dificultades para la denuncia. Además, debe de tomarse en cuenta la dificultad para perpetrar delitos específicos.”