Vínculos con crimen organizado son invenciones: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sus adversarios no pueden probar que tiene vínculos con el crimen organizado, y que este tipo de aseveraciones son inventadas para atacar a su Gobierno.

El mandatario mexicano dejó en claro que durante su Gobierno no hay contubernio, por lo que solo sus adversarios solo inventan para desprestigiarlo.

“Vamos a seguir así, lo importante es que no se permita el contubernio, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que se marque bien la raya, una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Cuando se da una relación estrecha, por corrupción, si hay contubernio, pues ya no se avanza, eso no existe en el Gobierno, tan no existe que para atacarnos inventan”, declaró.

“El otro día estaba viendo un estudio que ojalá y se los presentes sobre cómo empezaron a manejar de que el Gobierno, yo, tenía vínculos con el crimen organizado, no pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios, ideales y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, agregó.

El mandatario mexicano dio a entender que dicha campaña en su contra podría estar manejada desde el extranjero.

“No hay ninguna prueba pero lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña que se echó a andar en ese sentido y se puede probar”, explicó.

“Una empresa es el estudio, un grupo hizo el estudio, hoy mismo, yo te doy los detalles para que se les entregue la información. Primero en las redes sociales y luego la repetición de los expertos del conservadurismo, los voceros, de aquí pero también es posible que esto se maneje desde el extranjero”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal refirió que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC) no es igual que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad mexicano que se encuentra en la cárcel en E. U., por supuestos nexos con el crimen organizado.

Con información de: lopezdoriga.com