Da PAN anticipo de 150 mil pesos a abogado por impugnación

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para impugnar la elección a gobernador del Estado, con recursos provenientes de las prerrogativas, el Partido Acción Nacional (PAN) dio un pago inicial de 150 mil pesos más viáticos al abogado y ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños Martínez.

El secretario de Finanzas del PAN, Raúl Rodrigo Pérez Luevano señaló que aún no se tiene el monto total de los honorarios, ya que, dijo, es en base a resultados.

“Aún no tenemos todavía el costo total, va a ser en base a resultados”.

Sin embargo, el Secretario de Finanzas del PAN aclaró que aún si se pierde el proceso judicial con el cual se busca anular la elección de gobernador también habría que pagar un costo.

“También se paga un costo, que no sería si es con el resultado esperado”.

“Dependiendo el resultado veremos si se puede pagar el cien por ciento de lo que se había establecido, por el momento es una cláusula de 150 mil pesos inicial, además de los viáticos que corren por cuenta de nosotros”.

“Es el total por haber iniciado el procedimiento”, recalcó.