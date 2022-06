Entrenadora salvó a su alumna porque no reaccionaron los rescatistas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La entrenadora española, Andrea Fuentes, reveló que se metió a la piscina a rescatar a la nadadora Anita Álvarez, que se había desmayado en su rutina en el Mundial, porque no lo hicieron los rescatistas.

Ha sido un buen sustito, me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas”, dijo la entrenadora al periódico deportivo español Marca.

Fuentes se tiró a la piscina con pantalón y camiseta, buceó hasta el fondo y arrastró a Álvarez hasta la superficie antes de recibir ayuda para sacarla del agua.