Karely Ruiz sí saldría con una mujer; estos son los requisitos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Karely Ruiz se encuentra en medio de una polémica luego de acusar a Fofo Márquez de no pagar una cuenta de 60 mil pesos en un antro. Aunque el youtuber asegura que si pagó su cuenta, ella afirma que solo fue a grabar historias y se fue sin pagar.

La influencer es una de las jóvenes con más seguidores en sus redes sociales que ha demostrado tener gran corazón hacía sus seguidores, recientemente regaló una quimioterapia a un joven de 17 años.

En varias ocasiones ha mencionado los requisitos que debe de tener un hombre para salir con ella.

No hace mucho tiempo confesó que buscaba “un novio feo y mantenido”, pero ahora durante una entrevista con el youtuber, Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito mencionó que también saldría con una mujer. Aunque como era de esperarse también debe cumplir con un requisito para que sea su pareja.

“Las mujeres me gustan que parezcan niño. No me gustan que sean así muy tiernitas, que sean como yo, no. No podría andar con una mujer así”, mencionó.

“Si saldría con una así. Me he besado con así con chavas, pero para andar, debe parecer que él es el hombre y yo la mujer”, finalizó.

Su opinión ocasionó que unos cuantos usuarios se sintieran ofendidos por su respuesta pero otros la justifican diciendo que simplemente no supo expresarse pero deben respetar sus gustos.

Con información de: milenio.com

https://v16-web-newkey.tiktokcdn.com/5e5eb49d47e2c885daa051e348d954bc/62b51227/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c002/0ff0aaa185dc4cc9a48334b72c48bc55/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=1578&bt=789&btag=80000&cs=0&ds=3&ft=lcLrKHpDMyq8ZM-RUwe2Nu~eyl7Gb&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjNkNDY4Z2lmODhoNjg6M0BpM2ZkZWk6Zm9vZDMzNzczM0BiYGAvYi5eNTUxLmFgMi9eYSNtcTIwcjRvMGxgLS1kMTZzcw%3D%3D&l=20220623192326010192159238244404FE