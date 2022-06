¿Quieres lucir cómo Shakira?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (Agencias)

La cantante Shakira ha estado en el foco de los medios y las redes sociales tras anunciar su separación, pero también gracias al tema “Te felicito”, donde además de increíbles pasos de baile ha impresionado con su físico.

Y es que en algún punto de nuestras vidas todos hemos querido tener una cintura y caderas como las de la cantante, que a su edad (45 años) y después de dos hijos, parece una joven que está viviendo su mejor momento. Esto gracias a la rutina de ejercicios y cuidados que hace diariamente.

Seguramente cuando has buscado inspiración para empezar con el ejercicio o las dietas has guardado alguna imagen de esta famosa. Pero por una u otra cosa has tirado la toalla. Es momento de conocer unos tips que han ayudado a Shakira a lograr todo lo que se propone.

MANTENTE ACTIVO

La clave está en la disciplina y en un plan integral como el que realiza la cantante. Las rutinas se equilibran entre cardio y fuerza. Es importante la playlist, ya que será la herramienta que los mantendrá divertidos para hacer de los entrenamientos un momento agradable a pesar de “sufrir”.

LA DIETA DE SHAKIRA

Para el desayuno, la comida más importante del día, ella toma un vaso de jugo de naranja natural, un plato de melón con queso cottage, una rebanada de pan integral y un café o té con leche deslactosada. A media mañana, se come una manzana o dos kiwis con un yogurt alto en proteína y bajo en calorías.

Para la hora de la comida, se prepara carne o pollo con media cucharada de aceite de oliva, una ensalada de lechuga y tomate acompañada de una pequeña porción de pasta y luego come alguna fruta. En la cena intenta buscar opciones ligeras como una sopa de verduras.

MANTENERSE HIDRATADA

El agua es una de las grandes aliadas de la figura de Shakira. Ella suele tomar entre dos y tres vasos de agua, una hora antes de comer. Esto lo que hace, es mantener activo el metabolismo. Siempre termina consumiendo aproximadamente dos litros de agua, así que es momento de que lleves una botella en mano para llegar a la meta como esta artista.

EL DESCANSO ES IMPORTANTE

Al ser mamá es más complicado dormir tus ocho horas corridas, pero es importante siempre buscar la manera de descansar para retomar fuerzas. Ella trata de dormir ocho horas para estar de buen humor y evitar la ansiedad con la comida.