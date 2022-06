Se reúne Américo con diputados de Morena

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La bancada de Morena del Congreso del Estado, se reunió con el gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, y el delegado nacional de Morena, Ernesto Palacios Cordero.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el propósito del encuentro fue abordar temas de la agenda legislativa y del partido.

El también senador con licencia dijo a los diputados que, durante su gobierno habrá un respeto irrestricto a la autonomía de los poderes, y los llamó a trabajar bajo los principios de la cuarta transformación, de no robar, no mentir y no traicionar.

“Necesitamos que, desde ahora, la ciudadanía vea y sienta que el cambio verdadero ha llegado, y que la justicia, la verdad, la honestidad y la legalidad serán la norma y la identidad del nuevo gobierno”, precisó Villarreal Anaya.

Durante la reunión también se acordó iniciar un proceso democrático y transparente para elegir a los consejeros y la nueva dirigencia estatal de Morena en Tamaulipas.