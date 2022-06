Brad Pitt se retiraría pronto: “Me considero en mi último tramo”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El famoso actor Brad Pitt, con 58 años, considera que está en una edad en la que no sale nada bueno de los vicios ni de vivir despreocupadamente, por lo que reveló los hábitos que cambió en su vida luego de que su ex esposa Angelina Jolie, a quien recientemente demandó por dañar la reputación de su viñedo, le pidiera el divorcio en 2016 al decidir dejar de fumar y beber.

“No puedo fumarme uno o dos al día. No está en mi carácter. Voy por todas. He perdido mis privilegios”, dijo en una entrevista. Durante año y medio también asistió a reuniones de Alcohólicos Anónimos luego de que le pareciera atroz lo que le pasó a famosos como Philip Seymour Hoffman, a quien grabaron mientras vomitaba. “Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro”, agregó.

De acuerdo con el actor, las consecuencias a su salud podrían ser permanentes ya que, aunque asegura que no está médicamente diagnosticado, considera que sufre de prosopagnosia o ceguera facial, lo que significa que le cuesta trabajo reconocer el rostro de las nuevas personas que conoce.

El actor tiene miedo de ser visto como frío ante los demás y reveló que durante varias etapas se sintió solo por lo que maduró y creció como persona. “Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia”.

Explicó que lo que le da alegría es la música, una pasión que descubrió tarde ya que siempre se dejaba llevar por la corriente. “Creo que durante algunos años sufrí una depresión leve, y hasta que no la he superado, hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría”, reveló.

Pitt, que ganó un Oscar en 2020 gracias a su papel en Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, dio un guiño sobre lo que seguirá en su futuro ya que piensa que su carrera en la industria del cine está cerca de llegar a su final.

“Me considero en mi último tramo, este último semestre o trimestre”, aseguró al preguntarse cómo será su nueva etapa. “¿Cómo voy a planteármela? Aquí en California se habla mucho de ‘ser tu auténtico yo’. Me he comido mucho la cabeza con eso. ¿Qué significa ‘auténtico’? (Para mí) se trata de aceptar esas cicatrices profundas que todos tenemos”.

Está por estrenar Bullet Train, en donde compartirá créditos con Bad Bunny, además de Babylon, de Damien Chazelle, que también está protagonizada por Margot Robbie y Tobey Maguire. Si hablamos de trabajo este no para ya que cuenta con la productora Plan B Entertainmet y su finca de vino de más de 400 hectáreas, Château Miraval.

Con información de: elfinanciero.com