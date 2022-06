650 maquicos, a la calle

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo H.

Entre todo el zumbidero de mala vida para los victorenses, tenemos que, en estos días, la maquiladora Aptiv Victoria 2 va a despedir, correr, dejar sin chamba, echar a la calle a 650 trabajadores.

Así lo informó este jueves a los reporteros la lideresa del Sindicato Gremial de la Aptiv 2, Mercedes López, quien dijo que ya el sindicato a su cargo ha sido notificado oficialmente por la empresa.

Meche, como le dicen los trabajadores sindicalizados, agregó que esta reestructuración obedece a la difícil situación económica y de suministros de insumos a nivel mundial, lo cual está afectando a la producción de vehículos automotrices a nivel mundial. Y Aptiv, como sabemos, fabrica diversos equipos para las unidades automotrices.

Mercedes López dejo en claro que existe una excelente relación con la empresa, que estos despidos son inevitables y que todas las liquidaciones laborales se harán de acuerdo a lo que marca la Ley. Los despidos inician en esta quincena.

A esta acción de la maquiladora hay que sumarle los despidos laborales que ha hecho el alcalde Lalo Gattás, quien ha acusado de sabotaje a un buen de empleados del Departamento de Recolección de Basura, mismos contra los que emprende acciones legales y pide la entrega de miles de pesos debido a que cometieron, acusa Gattás, sabotaje.

Dos.- No la chiflen que es cantada. La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, hizo un llamado al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, para que se revise el programa de tandeo de agua, porque existen muchas quejas al respecto.

Además, reiteró su exigencia de que la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) solamente cobre el agua que recibe el usuario.

Explicó que durante recorridos que ha venido haciendo en la ciudad ha recibido muchas quejas de familias que, aseguran, tenían más agua cuando no había tandeo.

Al respecto de este tandeo, este reportero indagó con un ex gerente de Comapa Victoria y este señala que el referido tandeo es totalmente un engaño. Y cuestiona: “Si le quitan el agua a unas colonias y fraccionamientos… ¿qué colonias son las beneficiadas con esta acción? No hay tal”.

Lo cierto este reportero les da un dato concreto: Las familias que viven en la colonia Nuevo Santader, cercana al Tianguis de la avenida La Paz (“Carlos Adrián Avilés”) no tenían agua antes de estos tandeos. Y ahora que hay “tandeos”, siguen igual… sin agua. Y hay que anotar que, obviamente Nuevo Santander no está ubicada en las faldas de la Sierra Madre, como sí los está por ejemplo La Echeverría.

Total, esto del “tandeo” es otro gran engaño del alcalde Eduardo Abraham Gattás Baéz, dado que engañar, mentir, comprometerse y no cumplir es una conducta muy suya.

Señala la legisladora Alejandra Cárdenas que otra queja de los victorenses es que a pesar de que hay domicilios donde no reciben agua todos los días, y a pesar de ello el recibo sigue llegando en los mismos montos.

“Hay casas donde llevan hasta un mes sin agua y les siguen cobrando como si la recibieran. No es justo”, mencionó.

Y añadió: “El llamado a la Comapa es para que reduzca las tarifas cuando no cumpla con el suministro del servicio. Cuando no estás recibiendo el agua no tienes por cobrarte la misma cantidad”.

La legisladora del PRI consideró que la crisis del agua debe resolverse mediante la participación de autoridades, expertos y ciudadanos.

Recordó que recientemente presentó una iniciativa para crear un semáforo del agua, que serviría para alertar a la ciudadanía de la disponibilidad o no del vital líquido.

Dentro del mismo contexto, demandó a la Comapa y al Gobierno municipal abastecer agua con pipas a aquellas escuelas que carecen del líquido.

Dijo que la medida es urgente porque la falta de agua pone en riesgo la salud de los estudiantes, que a cursos de verano están yendo a clases. NOS VEMOS.