El SNTE y el receso vacacional

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Debido al repunte en los casos de covid, hace varias semanas que el magisterio (la base) está preguntando en redes y grupos de WhatsApp si habrá alguna modificación del calendario escolar que concluye el 19 de julio, con 190 días efectivos de clase.

Para variar la sociedad nos tilda de flojos.

Pregunto: ¿hay alguna explicación lógica para terminar el ciclo escolar antes o después? Verdaderamente considero que deberíamos enfocarnos en la vacunación de nuestros alumnos.

A nivel federal el calendario concluye el 29 de julio, si lo analizamos, el Estado lleva dos semanas de ventaja. Honestamente el rezago escolar no se puede solucionar en un mes, además, las condiciones climáticas y sanitarias deberían ser revisadas por la institución, queremos autonomía de gestión.

Es innegable la necesidad de atender al alumnado con rezago educativo, o por lo menos diseñar un programa específico para compensar un poco el atraso post pandemia. Pero…. el gran pero… es que muchos de estos alumnos son los que más inasistencia han tenido y menos atención han puesto en clases en línea o en actividades en casa.

Razones hay muchas, desde lo económico hasta situaciones familiares verdaderamente difíciles; pero no solo el papel del docente importa en la atención a los alumnos con bajo rendimiento escolar. A la SEP no le ha quedado claro esto. Entonces no basta con dedicar un par de semanas a estos alumnos cuando la asistencia se plantea como opcional.

La postura de la SET es clara. Seguir los protocolos de salud hasta terminar el calendario establecido. Medidas de prevención, sanitización, cubrebocas y demás, Coepris con seguimientos y escuelas de medio superior que ya están en receso escolar. Entonces, atención a los alumnos con rezago escolar, las graduaciones en educación básica a partir del cuatro de julio… ¿y después?

El SNTE, como la carabina de Ambrosio, sacó un comunicado explicando que las evaluaciones finales son del 13 al 23 y el CTE el 24 de julio; la siguiente semana un periodo de regularización para alumnos de primaria y secundaria. Después las graduaciones, entrega de boletas y certificados y el receso escolar a partir del 19 de julio ¿Logro sindical?

Una burla. El comunicado habla de gestiones y de la disposición del Secretario. Pero no hay ninguna diferencia en el actuar de las escuelas. Termina diciendo: “Los centros educativos deberán aplicar el ajuste al calendario como mejor se adapte a las necesidades del contexto educativo”. ¿Alguien que me explique cuál ajuste?

Si tratamos de defender lo indefendible consideremos que el comunicado del SNTE da especificación de fechas, organización de actividades para el fortalecimiento académico de los alumnos con rezago y que aparentemente los alumnos dejan de ir el cuatro de julio. En el comunicado de la SET era una sugerencia. De ahí el logro. ¿Oficialmente terminó entonces el ciclo escolar el 23 de junio de 2022? ¿O no?

¿Qué dice el público? Digo, ¿Qué dice la SET al respecto?

Sin información oficial, obviamente, y todavía muchos medios de comunicación se llenaron la boca en la semana con sus notas sobre que este jueves finalizaba el ciclo escolar.

Ambos comunicados iban prácticamente dirigidos a los niveles de primaria y secundaria. Qué pasó con preescolar, en ninguna parte dice nada de un ajuste para ellos.

¿No hay gestiones para este nivel?

No es invento, el nivel es el que más dificultades ha tenido en cuanto a organización y menos libertad de gestión para los directivos de los planteles.

Bueno, sí, llegó un comunicado (de la parte oficial) referente a las graduaciones y a las medidas de prevención; así como a la dinámica escolar, dice, que luego de concluir con las evaluaciones se “recomienda” continuar fortaleciendo los aprendizajes y priorizando quienes requieren mayor atención, quedando “a consideración de los padres de familia” la asistencia voluntaria de manera presencial hasta el 18 de julio ¿Novedades?

No defiendo al nivel (no lo necesitan, las educadoras se defienden solas), pero sinceramente si los niños de preescolar tienen casi la mitad de su vida en pandemia, ¿qué más van a aprender en dos semanas? Sobre todo, si hablamos de rezago escolar que en preescolar no se centra en español y matemáticas, sino en habilidades de motricidad, de conducta adaptativa, socioemocional y otras áreas de desarrollo. Este análisis merece un espacio completo.

Por lo pronto le pediríamos al SNTE gestiones en otras áreas, como lentes, becas, el ISSSTE, cosas así, o ¿También será un logro que la vacunación a partir de cinco años empiece el 27 de junio?