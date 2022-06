Tiene el eje vial trampa mortal

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Un dren pluvial que atraviesa el eje vial, entre la calle Alejandro Prieto y la Joroba, está convertido en una trampa mortal para automovilistas y peatones, por ser temporada de lluvias.

En ambos carriles de circulación, la alcantarilla carece de señalamientos preventivos y de barreras protectoras para alertar de su presencia, lo que le hace extremadamente peligrosa cuando llueve.

Un vecino explicó que, como el eje vial se convierte “en un río” con cualquier lluvia, los conductores pierden la visibilidad del pavimento, y existe el riesgo de que caigan al canal.

“De hecho, el pasado 25 de abril, en la noche, una camioneta terminó volcada porque cayó en el canal. Estaba lloviendo muy fuerte y el señor que manejaba perdió de vista el pavimento y el vehículo quedó acostado. Afortunadamente no pasó de un susto, pero en cualquier momento puede ocurrir una tragedia” dijo.

Advirtió que el peligro es mayor para las personas que llegan a caminar por el centro del eje vial.

“Son pocas las personas que caminan pero sí hay quienes lo hacen, y si no saben que hay un arroyo, pueden caer. La fuerza de la corriente es tan fuerte que si alguien cae, difícilmente sobrevivirá” explicó.

Dijo que varias ocasiones han advertido de la situación al área de Protección Civil del municipio y del estado, pero no han implementado medidas correctivas.

“Yo creo que esperan ocurra una tragedia” señaló.

El peligro es mayor por la maleza que existe en el sector y que le quita visibilidad al canal.