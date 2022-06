Belinda brilló en el Festival Machaca

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La tarde de ayer en el Festival Machaca, Belinda salió a uno de los escenarios principales escuchándose de fondo “Sapito”, ante gritos eufóricos para continuar con uno de sus primeros éxitos “Amigos x siempre”.

La mexicana logró congregar a gran cantidad de personas pese al intenso calor que se sentía. “Ni feud ni tu mamá”, fue el tema siguiente.

“Muchas gracias. Que felicidad que belleza estar aquí”, expresó Belinda emocionada.

“No me hagan llorar. Los amo carajo. ¿Como estuve tanto tiempo lejos del escenario? ¿Como? Los amo tanto, es una alegría inmensa estar aquí con ustedes. Gracias machaca por la invitación. Gracias monterrey por siempre abrirme su corazón. Llego aquí y me siento tan feliz, es una alegría que no puedo expresar”, dijo Belinda.

Su show continuó con “Bella traición”, mientras el público le respondió cantando junto a ella.

Para su gran regreso, tuvo como invitado especial a Jay de la Cueva, con quien recordó uno de los temas que la cantante hizo suyo: “Muriendo Lento”.

La cantante vaya que hizo un repaso musical por toda su trayectoria pues inmediatamente después cantó sus primeros sencillos: “Lo siento” y “Boba Niña Nice”.

Por si fuera poco la entrega de Belinda fue total, pues aunque es conocida por hacer playback en esta ocasión la ojiverde deleitó a los presentes con su voz en vivo, ademas dejó en claro que el calor le afectaba pues en más de una ocasión pidió suero hidratante, lográndose escuchar en el micrófono.

“Luz sin gravedad” fue sin duda la balada más coreada por todos los presentes.

BELI EN EL MACHACA

Estuvo increíble, lo dio todo en el escenario, la amo 💕@belindapop pic.twitter.com/zXp68EMhet — BEИJI 🦋 B-MUTUAL (@benrosalessosa) June 26, 2022

Con información de: telediario.mx