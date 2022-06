Marchan por el derecho a amarse... y a adoptar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el apoyo de integrantes de la actual legislatura, la lucha para que se legisle en favor del matrimonio igualitario y se otorgue el derecho de adopción a las parejas del mismo sexo será replanteada por diferentes colectivos, anunció la secretaria estatal de Diversidad Sexual del PVEM Denisse Mercado Palacios.

“Estamos haciendo incidencia con algunas bancadas del Congreso, a través de la bancada de Morena tenemos una agenda legislativa pendiente en materia de diversidad sexual”.

Dijo que es el tema del matrimonio igualitario, entre otras iniciativas de ley las que van a presentar con un paquete legislativo en los siguientes meses.

“Estamos haciendo incidencia política para lograr las políticas públicas de inclusión que necesita Tamaulipas”.

Mercado Palacios lamentó que el tema del matrimonio igualitario sea utilizado como un tema de golpeteo político, lo que ocasionó que se desechara la pasada intentona por legalizar el matrimonio igualitario.

“Yo estoy cansada de que la causa de la diversidad sexual se utilice por golpeteo político, no era el momento adecuado, no eran las condiciones adecuadas, no se presentó la iniciativa de manera correcta, por eso no se han llevado a cabo”.

Refrendando la intención de los colectivos de replantear su estrategia, recalcó; “ahora estamos haciendo la incidencia y la estrategia jurídica correcta, y en los próximos meses vamos a estar presentando una serie de paquete de iniciativas en materia de diversidad las cuales van a ir más pulidas, más consensuadas y estamos trabajando en eso diferentes colectivos desde el Frente Tamaulipeco de la Diversidad Sexual de la cual soy fundadora”.

“Estamos trabajando con diferentes actores políticos del estado”, añadió.

Adelantó que sería en el próximo periodo ordinario de sesiones donde se replantearía el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Para finales del año yo creo que estamos trabajando en esos temas, el último trimestre del año”.