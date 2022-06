Acepta Issste lentitud, pero atribuye afluencia a licencias

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director de la clínica hospital del Issste de esta Ciudad, José Luis Garza Ruiz, reconoció que la elevada afluencia de derechohabientes que registró este lunes el área de covid-19, rebasó la capacidad pues se incrementó la demanda en más de un cien por ciento en comparación con la semana pasada.

En entrevista, el directivo descartó que la lentitud en el proceso se deba a que no cuentan con suficientes pruebas para la detección de la enfermedad, insistiendo que se trató de una demanda de atención atípica y que podría tener su origen en la necesidad de presentar la licencia médica.

“Quiero aclarar que si bien las personas que se encuentran esperando ser atendidas presentan molestias, ninguno de ellos se encuentra con síntomas graves ya que al estar vacunados el cuadro que presentan es leve”, expuso.

Garza Ruiz detalló que el proceso previo a la atención conocido como triage, es requisito para conocer el estado de salud del derechohabiente y determinar la urgencia o no de que sea hospitalizado o ser enviado a su casa a aislarse.

“El triage es necesario y debe hacerse cuidadosamente porque incluye no solo un cuestionario, sino la revisión de la persona y con base en un puntaje se determina si procede o no la prueba PCR, es por eso la lentitud, porque es uno por uno ya que no podemos tener a todos adentro”, explicó.

En este sentido Garza Ruiz comentó que conjuntamente con la unidad de medicina familiar, situada a un costado de la clínica hospital, se buscará una alternativa para que sean dos equipos los que revisen a quienes están formados.

“En algunos casos son pacientes trabajadores activos que requieren la licencia médica, que ya traen síntomas pero que necesariamente tienen que pasar por el triage, ese es el proceso que vamos agilizar y preparar para eventualidades como esta”, concluyó.