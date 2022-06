Hay más de 150 maestros contagiados de covid: Regidora

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En esta Ciudad Capital hay más de 150 maestros de nivel básico contagiados de covid-19, reveló la regidora Anayansi Mildred Castillo Martínez.

La Regidora Presidenta de la Comisión de Educación Básica precisó que el número de maestros positivos a covid-19 supera al de los alumnos que han resultado contagiados.

“Al día de hoy sí son como 150 alumnos de nivel básico”.

Y agregó; “sí hay muchos maestros infectados por covid, no los tengo a la mano la verdad, se me hace que son un poquito más que alumnos”.

Castillo Martínez consideró que los docentes resultaron contagiados fuera del ámbito escolar, ya que dijo, en las escuelas se siguen los lineamientos del Sector Salud.

“Yo me voy a que son fuera de casa, en todos los planteles educativos se está siguiendo los lineamientos conforme los está bajando la Secretaría de Salud”.

En ese sentido, la regidora integrante del Cabildo local hizo un llamado a cuidar a los alumnos, ya que si bien es cierto no se han suspendido graduaciones por el incremento de casos de covid-19 sí se han tomado algunas medidas como restringir el acceso a invitados ya que solamente acuden los padres de familia.

“Hay que cuidar a los alumnos para que no se contagien”.

Cabe señalar que Anayansi Mildred Castillo reveló que en los planteles educativos que ya evaluaron a los alumnos ya se cerró el ciclo escolar, sin embargo hay alumnos a los que todavía se les da seguimiento.

“Esos sí siguen asistiendo, ahorita estamos aprovechando que están presenciales dentro de lo que cabe para darle seguimiento al nivel académico de algunos alumnos que están atrasados”.