Llegaron vacunas para 5-11, pero no hay fecha

José del Carmen Perales Rodríguez

Contrario a lo que ha sucedido con las jornadas de vacunación contra covid-19 para otros grupos poblacionales, en esta ocasión Tamaulipas no fue incluida entre las primeras entidades en las que inmunizará a niñas y niños de cinco a once años.

Anteriormente la entidad figuró entre las primeras que comenzaban a vacunar por ejemplo en el caso de los trabajadores de la educación, así como en el grupo de 12 a 17 años, sin embargo se espera que sea incluida en el segundo bloque.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, a partir de este lunes 27 se comenzaron aplicar las primeras dosis del biológico Pfizer-BioNTech, en Ciudad de México, Morelos, Baja California, Quintana Roo y Veracruz.

En Tamaulipas hasta el momento sólo se tiene información oficial sobre la llegada del embarque de dosis, que fue trasladada por las fuerzas armadas a esta Ciudad desde donde serán distribuidas a toda la entidad.

Hasta el momento no se tiene más información sobre los municipios donde dará inicio esta jornada, así como las sedes y las fechas en que se estará desarrollando la jornada.

En tanto se dio a conocer que este lunes llegaron al aeropuerto internacional Pedro J. Méndez 54 mil dosis de vacunas Pfizer-BioNTech, que es el biológico autorizado en México para inmunizar a menores de 18 años.

La información fue proporcionada por la vocería de la 48 Zona Militar, por lo que la llegada de estas dosis anticipa que es cuestión de horas para que se dé a conocer cuál será la logística para vacunar a este grupo poblacional.

Por lo que respecta a los requisitos que deberán cumplirse para que los menores sean vacunados, ir acompañado de un adulto, son tener once años de edad o cumplirlos durante 2022; presentar el expediente descargable desde la página mivacuna, impreso y prellenado, así como acta de nacimiento para comprobar la fecha de nacimiento.