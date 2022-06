“Mi salida de Presidencia son rumores”: Eduardo Gattás Báez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez descalificó los señalamientos y versiones difundidas en algunos medios locales sobre su posible remoción; “son rumores, estamos bien”, acotó.

En ese sentido, aseveró que “no es Xico”, por lo que no permitirá otro “Pilarazo”.

“Sustituir? y con qué fin?”, respondió de entrada al ser abordado por un grupo de reporteros a su llegada a la Presidencia Municipal.

“Son chismes, soy el alcalde de Ciudad Victoria, no vamos a permitir otro “Pilarazo” en ese sentido a los capitalinos”.

“Mi carácter no me lo permite, yo no soy Xico, con mucho respeto lo digo”, recalcó.

Tras reiterar su posicionamiento sobre el tema, Gattás Báez insistió; “son rumores, estamos bien, no le veo ningún problema”.

Cabe señalar que el Alcalde de Victoria también fue cuestionado sobre la realización de sesiones virtuales de Cabildo, a lo cual respondió que resulta necesaria la medida toda vez que hay un brote de covid-19 en Presidencia Municipal.

“Hemos estado cuidando la ley, hemos tenido las sesiones de Cabildo por vía Zoom, acuérdense que en Victoria estamos en semáforo rojo”.

“Por ejemplo, Jorge Bello (secretario de Desarrollo Económico y Turismo) tiene covid, hay una regidora que tiene covid, Hugo Reséndez que no está presente en el Ayuntamiento se hizo la prueba hace rato, debemos de tener cuidado”, dijo para concluir.