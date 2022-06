Deben comparecer la totalidad de los secretarios: Regidor

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado ha quedado a deber y deben comparecer la totalidad de los secretarios para poder hacer una glosa del informe del Ejecutivo estatal, consideró el regidor y ex diputado local del Partido del Trabajo Alejandro Ceniceros Martínez.

“Las comparecencias deben de ser de la totalidad de los secretarios, aquí van a ser dos o tres en Pleno y varios en comisiones, no son ni la totalidad”.

Ceniceros Martínez dijo que los diputados de la actual legislatura deben de solicitar que comparezcan todos los titulares de las secretarías de estado ante el Pleno.

“Todos, todos”, refirió.

El regidor del Partido del Trabajo cuestionó que el informe del Gobernador del Estado haya sido en el mes de marzo, lo cual deja un periodo de “casi diez meses” fuera de algún informe debido a un vacío legal.

“Lo más importante que tenían que estar buscando es cómo van a hacer, el informe fue en el mes de marzo si no me equivoco, lo que hay que ver de marzo a octubre quién va a informar de ese periodo, no está contemplado qué va a pasar con todas esas actividades del Gobierno del Estado, desde este último informe hasta el día 30 de septiembre que entregue, eso es lo que tendrían que estar viendo ahorita”.

“No puede quedar casi diez meses sin información, quién va a informar”, dijo para concluir.