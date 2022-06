Desconoce SET cierre de escuelas privadas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) descartó que a nivel estatal se esté registrando un cierre o éxodo de escuelas privadas, sin embargo recomendó a los padres de familia que tengan alguna duda se acerquen a las instituciones para aclararlas.

Ezequiel Flores Darán Torres-Arpi, subsecretario estatal de Educación Media Superior y Superior, comentó lo anterior con relación al rumor que circuló en redes sociales sobre presunto cierre del campus Victoria de la Universidad Valle de México (UVM)

“En todo el estado no tenemos información o registro de trámite formal, sobre el cierre de alguna institución educativa privada y tampoco pública, como se ha difundido en redes sociales, esa es la información oficial hasta el momento”, precisó.

Flores Darán comentó lo anterior en referencia a la versión que aseguraba que a más tardar para el próximo mes se daría el cierre del campus local de la UVM, presuntamente debido a problemas financieros de la institución.

“Nosotros no tenemos ningún aviso o trámite realizado por la institución, si bien el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) para los dos niveles educativos que imparte son federales, como autoridad educativa local se nos debe avisar sobre un posible cierre”, expuso.

En este contexto, el funcionario estatal pidió a los padres de familia evitar caer en la desesperación, al mismo tiempo que recomendó informarse por los canales de comunicación oficiales de la institución educativa.

“La recomendación es que no caigan en versiones no oficiales, que se acerquen en este caso con la institución para que aclaren sus dudas y en caso de que persistan las dudas o les confirmen el cierre, acudir con las áreas oficiales para conocer cómo quedará el estatus de sus hijos a partir de la decisión de esa empresa”, concluyó.