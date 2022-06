“Buscaremos romper con vicios sindicales y nivelar las prestaciones”: Lalo Gattás

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En la revisión al contrato colectivo de trabajo se busca romper con vicios sindicales y nivelar las prestaciones que por un lado otorgan ingresos en exceso para algunas personas y dejan desprotegidos a quienes menos ganan, aseveró el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez.

“Sigue en observación el contrato colectivo, estamos viendo a qué acuerdo llegamos sin desproteger al que menos gana en la presidencia, pero sí ya no sostenemos un contrato colectivo con excesos y eso es lo que estamos hoy revisando”.

Gattás Báez dijo que lo que se busca es llevar a cabo una nivelación de acuerdo a la ley; “porque yo creo que hasta estamos incurriendo en algún delito yo como alcalde en tener excesos con el mismo sindicato”.

El Presidente Municipal de Victoria aclaró que tampoco se busca perjudicar al trabajador, señalando que en todo caso sería el primero en defender sus derechos.

“Pero no puede ser posible que dos o tres personas ganen más que el alcalde de por vida y el sindicato los tiene”.

“Se está haciendo un análisis, lo que queremos es bajarle al que más gana y subirle al que menos gana”, refrendó.

Entrevistado en la Presidencia Municipal, Gattás Báez mencionó que hay dos trabajadores que ganan más que el presidente municipal de por vida; “y no se me hace justo, tienen dobles plazas y eso lo dejaron desde diez, 15 años atrás, eso es un vicio”.

“Vamos a romper con los vicios sindicales siempre protegiendo al trabajador y a quien menos gana”, recalcó para concluir.