Maestra que ahora trabaja en OnlyFans termina embarazada de ex alumno

La ahora modelo de OnlyFans y que hasta hace un año era maestra de secundaria quedó embarazada luego de tener relaciones sexuales con un ex alumno tras una noche de fiesta.

El caso de Amy Kupps fue tendencia en redes sociales a causa de su ex marido, quien delató su identidad en OnlyFans a la escuela de Carolina del Norte donde impartía clases de Historia.

La mujer fue separada de su cargo a raíz del escándalo y se divorció de su entonces marido, a quien señaló como responsable de animarla a crear una cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

En ese entonces, la señora Kupps presumió que había ganado cerca de 150 mil dólares en OnlyFans. A sus 33 años de edad, la actual maestra sigue gozando de una fuerte presencia en redes sociales, así como de ser tendencia en medios internacionales.

Pero la polémica más reciente ahora involucra a un joven de 22 años de edad con el que tuvo relaciones sexuales luego de una fiesta en un club nocturno, hace unos meses.

Kupps no tenía idea de la identidad del estudiante universitario hasta que éste se refirió a ella como “miss Kupps” a la mañana siguiente de su “reencuentro”.

“Me dijo que era un exalumno mío e incluso sacó su anuario para probarlo”, recordó Kupps. “Me quedé impactada. Permítanme ser clara: no tenía idea de que era un exalumno y si lo hubiera sabido, no me habría ido a casa con él”.

La ex maestra no volvió a tener contacto con el joven sino hasta unas semanas después, cuando descubrió que estaba embarazada. “No tenía palabras”. Añadió:

“Soy una católica devota, por lo que el aborto no es una opción para mí, aunque apoyo el derecho de otras mujeres a hacer lo que quieran con sus cuerpos”.

El joven se asustó cuando se enteró que Kupps no iba a someterse a una interrupción de su embarazo, pero su antigua maestra le hizo una propuesta.

“Le dije que no tiene que preocuparse porque soy financieramente estable y no quiero una relación con él. Voy a cuidar a este bebé por mi cuenta y ambos nos hemos contentado con ir por caminos separados”.

En la actualidad, Kupps ya es madre de una niña de 10 años y un niño de 8. “Su familia no tiene idea, estarían tan decepcionados”, dijo.

“Si se siente preparado en el futuro, es bienvenido a conocer a su bebé. Tiene muchos buenos años por delante que debería disfrutar. Yo ciertamente disfruté mis veintes”.

A pesar de la sorpresa, Kupps se mantiene optimista por el futuro como madre de tres niños y modelo de contenido para adultos.

Con información de: noticieros.televisa.com