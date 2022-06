Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La usuaria de TikTok contó que tras una cirugía de cambio de sexo, ella creyó que le había enviado unas imágenes a su médico; sin embargo, se las envió a otra persona que no tenía nada que ver con la medicina.

Con un video, el cual se volvió viral, la mujer contó que todo comenzó después de que decidió tomarse unas fotos en las que mostraba cómo iba el resultado de la cirugía para cambiar de sexo.

Las fotos se las enviaría a su médico: “Obviamente, me acaban de operar la vagina y mi médico dice: ‘Vas a tener que enviarnos correos electrónicos y fotos, solo para asegurarte de que todo se ve bien’”, compartió.

Todo marchaba en orden, ella enviaba imágenes al médico diariamente para que viera el avance, hasta que de momento a otro, la situación cambió por completo.

Recibió la llamada telefónica del doctor, quien le aseguró que no había recibido las imágenes: “Envío dos o tres fotos una vez al día o cada dos. Y mi médico me llama y me dice: ‘No tenemos ninguna imagen, ¿está todo bien?’”, contó.

Ante la noticia, quedó en shock, pues ella había enviado sus fotos. De inmediato revisó y resultó que cometió un error. Envió las fotos a alguien más: “Estuve enviando fotos a la maldita dirección de correo electrónico equivocada”, reveló a The Mirror.

Por ello, la mujer contó en su cuenta de más de 300 mil seguidores que “si alguien las tiene, lo –siente- mucho, -pero que- realmente no sé qué hacer”.

El video de la confesión se ha viralizado con más de 16 millones de reproducciones y miles de comentarios, pues su caso es grave al tratarse de contenido íntimo: “Serás famosa en Twitter chica”; “¿Qué pasa si arruinas un matrimonio?”; “Algunos tipos por ahí tratando de explicar los correos electrónicos a su esposa”; “Ohhhh, eso es lo que estaba en mi correo electrónico esta mañana”, se lee entre las reacciones.