Envía Ingrid Coronado mensaje tras muerte de Del Solar

La famosa conductora de radio y televisión, Ingrid Coronado, reaccionó a la muerte de Fernando Solar, con quien estuvo casada y con quien tuvo dos hijos: Luciano y Paolo. Fue a través de Instagram en donde Ingrid Coronado rompió el silencio. Pidió respeto para su familia y para ella por los momentos que ahora enfrenta.

Agradeció los comentarios y muestras de apoyo. Aunque limitó los comentarios de sus publicaciones, debido a que ha recibido ataques injustificados en su contra: “A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas”, se lee en el inicio del comunicado. “A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante”.

Tras la muerte del conductor, en redes sociales el nombre de Ingrid Coronado se hizo tendencia. Esto debido a que, tras romper su relación amorosa, aseguraban que la famosa había abandonado al conductor tras enfermarse. Pero los rumores sobre el tema se desmintieron por completo por ambos, quienes en todo momento derribaron los dimes y diretes. Incluso, Anna Ferro -viuda del famoso- defendió a la madre de los hijos de su esposo.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad”, dijo la viuda del conductor.

El conductor e Ingrid Coronado comenzaron a trabajar juntos en el programa Sexos en Guerra. En un principio, ambos comenzaron una amistad, pero fue inevitable que entre los dos surgiera la química y el amor, el cual se notaba en la pantalla.

Del Solar siempre expresó que mantuvo una buena amistad con Ingrid Coronado, quien ya tenía tiempo separada de Charly López con quien tuvo un hijo. Sin embargo, el amor los sorprendió y fue en el 2008 cuando confirmaron en Venga la Alegría que eran pareja.

Tenían tres meses de haber iniciado su romance cuando revelaron que estaban juntos y, por si fuera poco, Ingrid Coronado ya se encontraba embarazada de su primer hijo en común con el argentino. Aunque parecía que todo era color de rosa, lo cierto es que su relación inició con rumores, ya que al poco tiempo de que Fernando del Solar cancelara su boda con Ivette Hernández, por lo que aseguraron que Ingrid Coronado había interferido, pero ambos lo negaron y aseguraron que las cosas sucedieron sin esperarlo.

Después de tres años juntos y un hijo, el argentino reveló que en la Navidad del 2010 le había propuesto matrimonio a Ingrid Coronado y que de nueva cuenta se convertirían en padres. En mayo del 2011 la pareja se casó, aunque no por la iglesia, ya que la conductora había contraído matrimonio de esta manera con Charly López.

Después de año de haberse casado, Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer justo cuando había sido elegido como el conductor de La Academia, por lo que tuvo que rechazar la oferta. Ingrid Coronado mencionó que estaría en todo momento con su esposo y lo apoyaría durante el proceso.

Fue así que Fernando del Solar desapareció momentáneamente de la televisión para recibir tratamiento. Y fue en el 2014 cuando volvió a aparecer y aseguró que se sentía mejor. Y aunque parecía que su salud iba mejorando, todo indicaba que su vida personal era lo contrario. En el 2015 comenzaron los rumores sobre una separación de Ingrid Coronado, pero fue un año después cuando se confirmó que se habían divorciado.

