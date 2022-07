Rubí causa polémica en ‘La Academia’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El reality de talentos “La Academia” ha tenido bastantes polémicas desde su estreno, siendo uno de los más notorios el ingreso de la joven Rubí Ibarra, quien se volvió famosa al ser la protagonista de la fiesta de 15 años más grande de todo el país.

Han pasado tres semanas y seis conciertos desde que Rubí estuvo a punto de ser expulsada del reality bajo fuertes críticas, en especial de Lola Cortés, quien temía que sólo fuera un fenómeno mediático, como lo fue Jolette en su momento.

A pesar de las fuertes críticas que recibió en su momento, la joven se mantiene dentro de la competencia gracias al apoyo del público. Incluso los jueces han reconocido su desempeño dentro del programa, pues ha logrado notarios avances.

Aunque Rubí ha tenido buenas presentaciones, el fin de semana pasado expresó su deseo por abandonar el programa, primero ante sus compañeros, y luego a sus maestros y director, Alexander Acha. Algo que se dio después de la salida de uno de sus compañeros, quien abandonó la competencia por presunta ansiedad.

“Para ser honesta, no me siento ya cómoda aquí porque no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí”, confesó durante la revisión del concierto del pasado domingo, en el que fue expulsada la participante Mariana Logue.

Acha explicó a los medios de comunicación que las crisis de los alumnos eran esperadas, pues provenían de “temas personales no resueltos”, que se detonan por la exigencia de la competencia, así como los miedos que los jóvenes puedan desarrollar al enfrentarse a ser figuras públicas.

Luego de la declaración de Rubí, Acha aprovechó la oportunidad para dar un discurso motivacional a la concursante, a quien le pidió mantenerse enfocada concierto tras concierto, indicando que su error “es pensar que fracasar es no ganar La Academia, cuando este fin de semana ni siquiera la vas a ganar”.