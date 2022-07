Transformadores de bajo voltaje y cables muy antiguos causas de fallas de luz en Altamira

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz/ El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- La antigua infraestructura en la red de distribución con la que cuenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona centro de la ciudad así como en las colonias fundadas hace más de 40 años, se convierte en la causa principal por la que se presentan las constantes interrupciones en el suministro de energía eléctrica a la población en general.

Irving Montes regidor y presidente de la Comisión en Protección Civil en el Ayuntamiento de Altamira señaló “son muy antiguos los transformadores que tiene la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad así como los cables, es una de las causas por las que existe constantes interrupciones en el suministro de energía eléctrica”.

LA SOBRE DEMANDA REBASA CAPACIDAD DE TRANSFORMADORES

El funcionario afirmó que los transformadores instalados por la CFE en la zona centro de la ciudad como en las primeras colonias fundadas “rebasan la demanda del servicio de energía eléctrica y eso provoca que haya un sobre calentamiento de los transformadores que al final truenan, por lo que es necesario cambiarlos”.

En esta temporada de calor y la demanda del servicio de energía eléctrica hace que durante el día y la noche los sistemas de aire acondicionado tanto particulares como en los negocios “estén encendidos durante día y noche y eso nos provoca una sobre demanda en la red de distribución, lo cual nos genera varias interrupciones que truenen los transformadores o bien se caiga el sistema de cuchillas”, agregó Irving Montes.

VETUSTO TRANSFORMADOR DENTRO DE UNA PROPIEDAD PRIVADA

Durante este viernes, un vetusto transformador instalado dentro de una propiedad privada, localizada a un costado del bulevar Allende sur en la zona centro de la ciudad, provocó que fallará.

“Sabemos que fue un transformador instalado dentro de los terrenos de un hotel, ese transformador desconocemos porque motivo está en una propiedad privada, pero independientemente de eso, dicho aparato es obsoleto para la gran demanda del servicio de luz que se tiene aunado a que es clave para suministrar energía eléctrica al sector Francisco Villa, El Edén y parte de la zona centro de la ciudad”, explicó Irving Montes.

FUNDAMENTAL QUE LA CIUDADANIA ESPERE INTERVENCIÓN DE LA CFE

El regidor Irving Montes indicó que ante las constantes fallas en el suministro de luz a la población altamirense “la comunidad no deberá de desesperarse, debe esperar a que llegue personal de la CFE quien es el calificado para subir unas cuchillas, verificar la red de distribución el público no debe tocar nada, esto para evitar un accidente de graves consecuencias o bien meterse en un problema mayor”.

Además señaló que actualmente las autoridades locales atienden de inmediato la problemática por falta de luz llamando a la CFE en la que existe una buena disponibilidad para restablecer el servicio en el corto plazo esto con la finalidad de no tomar acciones drásticas entre ellas bloquear calles.