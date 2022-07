Volverá a bajar el gas; serán 13 centavos menos, a partir de mañana

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Lo que representa la tercera reducción semanal en los precios máximos del gas licuado de petróleo fue anunciada este sábado, en el aviso que sábado tras sábado da a conocer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a las empresas gaseras.

En esta ocasión serán once centavos menos en el precio por kilogramo y seis por litro, por lo que los camiones repartidores de cilindros en Ciudad Victoria podrán vender en 24.93 pesos el kilo y las pipas en 13.46 el litro.

La primera baja en el gas en esta nueva racha para los municipios que conforman la región 43 de la CRE se dio el 19 de junio, cuando se redujo once centavos el kilo y la semana siguiente fueron 13, por lo que el acumulado será ahora de 0.35 pesos, en tanto que por litros ha bajado en total 0.19 pesos (seis, siete y de nuevo seis centavos, por semana).

De esta manera, en Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, Soto la Marina, Victoria y Villagrán, es decir, la región 43, el gas LP totalizará a partir de este domingo una reducción del 1.38 por ciento (precios por kilogramo).

El Diario MX te da a conocer los precios que estarán vigentes a partir de mañana y hasta el sábado nueve de julio en las principales ciudades de Tamaulipas, consignando entre paréntesis la región a la que pertenecen, así como en aquellos municipios con baja densidad poblacional que no pertenecen a ninguna de las regiones más grandes.

En Díaz Ordaz (R-32) se podrá vender en 22.69 pesos por kilo y 12.26 por litro; Reynosa y Matamoros (R-33) en 22.17 y 11.97; en Bustamante y Miquihuana (R-36) costará 26.07 y 14.08; en Nuevo Laredo (R-40) 23.02 y 12.43 pesos, respectivamente.

Asimismo, en San Fernando, Burgos, Cruillas, Méndez y San Nicolás (R-44) los nuevos precios serán de 24.14 pesos por kilo y 13.04 por litro en tanto que en Camargo, Guerrero, Mier y Miguel Alemán (R-45) podrá venderse hasta en 23.06 y 12.45 pesos.

Por último, los consumidores de El Mante y el resto de municipios de la región 62 los nuevos precios ahora serán de 25.74 y 13.90 pesos por kilo y litro, respectivamente; y en la 104, de la zona conurbada del sur. pagarán 24.87 y 13.43.