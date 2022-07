AMLO propone quitar Estatua de la Libertad si Assange es condenado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es extraditado a E. U. y condenado en dicho país, debe desmontarse la Estatua de la Libertad, que se encuentra en Nueva York.

El presidente mexicano cuestionó que medios como The Wall Street Journal, The Washington Post, Financia Times o El País no hayan convocado a un reunión para pedir que se indulte a Assange.

“Convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, pedir, llamar, para que se le otorgue un indulto a Assange. Si no lo hacen van a quedar manchados”, dijo.

“Y ya hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a E. U., y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que de desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que va a interceder ante Biden por el fundador de Wikileaks, quien la semana pasada entregó al Tribunal Superior de Londres una solicitud para recurrir su extradición a Estados Unidos, que lo requiere para juzgarlo por delitos de espionaje.

“Sí lo voy a tratar con él (tema de Assange con Biden), lo traté con el presidente Trump, le mandé un escrito, pero no puede haber silencio, a nosotros nos consta, los cables que dio a conocer hablan del fraude de 2006, de cómo fueron distintos personajes a la Embajada de Estados Unidos en México a confesarse, eso que les estoy planteando del cardenal, ahí viene, y no sólo es México, es todo el mundo”, explicó.

En cuanto al más reciente asesinato y agresión contra periodistas en Tamaulipas y Tampico respectivamente, López Obrador apuntó que hay una campaña de desprestigio contra el Gobierno de la Cuarta Transformación por parte de organizaciones que piden dichos crímenes no queden impunes.

“Es más de lo mismo, es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México, estas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando no les gusta o no les conviene un gobierno, o protegen a medios de información de México que están también molestos porque ya no reciben subvenciones, o el dinero de publicidad que se les daba, pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras”, explicó.

Con información de: lopezdoriga.com

¿Va en serio lo de "desmantelar" la estatua de la libertad? pic.twitter.com/NmTyEddwEd — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 4, 2022