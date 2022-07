¿Este reality tiene una maldición?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El pasado mes de junio se cumplieron 20 años de la primera generación de “La Academia”, el reality de canto que marcó una pauta en la televisión mexicana y que recientemente regresó a TV Azteca con un nuevo elenco de artistas.

El inolvidable momento de alegría que vivirá un alumno tras obtener el primer lugar de esta nueva entrega se podría ver manchado por la supuesta maldición que ha impactado en la mayoría de los ganadores y que hasta el momento solo uno ha logrado superar.

Durante toda la historia del reality en México han participado alrededor de 170 alumnos, entre quienes resaltan algunos por el rumbo que siguieron tras su paso por el programa. La mayoría continuó con su sueño de convertirse en estrellas musicales, otros incursionaron en la actuación, mientras que unos cuantos encontraron su pasión en la conducción.

No obstante, los ex académicos que actualmente tienen presencia no son los ganadores, ahí el origen de la “maldición”. Y es que pese al apoyo que habrían recibido por parte de la televisora y su premio monetario, no triunfaron como se esperaba. A continuación te contamos quiénes son los ganadores de cada generación y a qué se dedican actualmente.

Myriam Montemayor: Fue en 2022 cuando Myriam se coronó como la primera ganadora del reality tras ganarse el cariño del público. En cuanto salió del programa firmó un contrato con EMI Music y desde ese entonces ha lanzado alrededor de 18 producciones discográficas, de acuerdo con su página oficial. Sin embargo, no ha logrado conseguir un éxito desbordante.

Erika Alcocer: La oriunda de Tampico conquistó la segunda temporada del reality y aunque tenía un gran futuro por delante, solo grabó un disco como solista. Tras varios intentos por participar en otros programas y su breve paso por “La Voz México” (donde participó y formó parte del equipo de Maluma), su carrera no logró despuntar.

Carlos Rivera: Él es considerado como el único ganador que ha logrado librar la “maldición” gracias a que, con trabajo y esfuerzo constante (de casi diez años), logró construir una exitosa carrera a nivel internacional. Aunque los primeros años fueron complicados debido a que supuestamente no recibió el apoyo prometido.

Erasmo Catarino: El maestro de profesión abandonó a sus alumnos para cumplir su sueño, convertirse en el cuarto ganador de “La Academia”. Aunque tenía el apoyo del público, su carrera no despuntó, no obstante, en los últimos años se ha dedicado a dar presentaciones alrededor del país y recientemente reapareció en la pantalla en “La Academia: 20 años”.

Samuel Castelli: Desde 2006, Samuel Castelli ha pasado desapercibido dentro de la industria musical, pese a que lanzó “Mi historia en La Academia” bajo el sello de Universal Music. Desde entonces trabaja en su carrera como cantante profesional y ha lanzado algunas canciones con videoclips en su canal de YouTube.

María Fernanda: Ella ganó el primer lugar de su generación e inmediatamente comenzó a trabajar en su carrera, ya que se convirtió en la voz femenina de La Sonora Santanera de Carlos Colorado. Desde 2008 hasta la actualidad, sigue colaborando con la legendaria agrupación; además se desempeña como conductora dentro de la misma televisora.

Giovanna Nicole Paz: Ella es la ganadora más joven del reality, ya que con su dulce voz logró posicionarse en el primer lugar. Tras su paso por el programa participó en “Quiéreme tonto” (2010), una telenovela de TV Azteca, sin embargo, no continuó con su carrera como actriz y se ha mantenido lejos de las cámaras.

Esmeralda Ugalde: Aunque Esmeralda Ugalde actualmente tiene presencia en el medio artístico gracias a que conduce “Corazón grupero”, entra en la supuesta “maldición” de los ganadores de “La Academia” debido a que hasta el momento no ha continuado con su carrera como cantante.

Alexis Montoya: Este ganador se suma a los ex alumnos que desde su salida prefieren mantenerse lejos de los reflectores. Y es que aunque ganó el famoso reality de canto, su carrera como solista no despuntó. No obstante, también está vigente en Instagram, donde frecuentemente comparte fotografías de las presentaciones que ofrece junto a su guitarra.

Paola Chuc: Fue en 2018 cuando por primera, “La Academia” fue ganada por una extranjera, oriunda de Guatemala, Paola enamoró a los dos países con su espectacular voz. Su carrera tampoco ha destacado, no obstante, continúa esforzándose por encontrar un merecido lugar dentro de la industria.

Dalú: Fue en 2020 cuando la televisora del Ajusco anunció la última temporada del reality, sin embargo, no fue así porque actualmente se está transmitiendo la decimotercera generación. La ganadora del primer lugar fue Dalú, quien llegó a lanzar unas canciones de su autoría antes de tomar una pausa por su embarazo.