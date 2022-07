Muere valet parking tras caer vehículo desde una azotea

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un valet parking de 50 años, de nombre Paulino Muñoz, falleció este domingo al caer dentro de un vehículo que intentaba estacionar, en una azotea de un edificio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Paulino tenía apenas 3 semanas de haber entrado a trabajar como valet parking en un restaurante.

“Es compañero de nosotros, no sabemos qué motivo fue y cómo fue que cayó del 4 piso. ¿Dime algo, del 4 piso era muy fácil? Sí, era muy fácil manejar, pero él no sabía manejar y pues, yo pienso que él no supo cuál es cuál y se cayó lamentablemente. ¿Era nuevo? Sí, tenía 3 semanas”, dijo un testigo.

Según su compañero de trabajo, recibió el vehículo afuera del restaurante y subió con él al 4 piso del estacionamiento que se localiza en el número 15 de la calle de Isabel La Católica.

Según una tarjeta informativa, se informó que “por un error de cálculo en el estacionamiento, pone reversa y cae el vehículo de la azotea quedando boca abajo”.

“Estábamos comiendo cuando escuchamos el golpe, salimos corriendo y acababa de caer el vehículo, cuando nos acercamos intentaron mover el carro, yo les pedí que no, que esperaran para ver si tenía vida la persona que estaba adentro y sí respondió todavía”, dijo la doctora María Eugenia Soto.

María Eugenia dijo que no le hicieron caso, los voluntarios que se acercaron al accidente voltearon el vehículo que estaba boca abajo.

“Pero sí llegaron muchas personas para mover el vehículo y manipulación, posteriormente llegó Protección Civil, me parece, voltearon el vehículo y la persona ya no tenía vida”, refirió la doctora Soto.

También llegaron bomberos, peritos y policías preventivos. Estos últimos resguardaron el lugar para evitar el paso de la gente y permitir que las autoridades realizaran su trabajo.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación correspondiente.

