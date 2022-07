Volvió a criticar al género urbano

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (Agencias)

El cantante de regional mexicano Christian Nodal parece haber encontrado gusto a la polémica, y es que en días pasados criticó fuertemente a un compañero artista: nada más y nada menos que a Bad Bunny.

Y es que durante una entrevista, el originario de Sonora habló sobre los diferentes géneros musicales y lo que cada uno implica, asegurando que “grabar un tema requiere de mucho trabajo y creatividad por parte de los artistas”.

Fue entonces que se lanzó contra el puertorriqueño Bad Bunny y afirmó que a él jamás se le habría ocurrido escribir letras como las del famoso intérprete. Dicha declaración ocurre solo unas semanas después de haber criticado el trabajo realizado por Jbalvin, otro gran exponente del género urbano.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar p*ndejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como: ‘si tu novio no te mama el c*lo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, expuso Nodal refiriéndose al tema “Safaera” que canta el llamado “conejo malo”.

Con ese comentario, el polémico exnovio de la también cantante Belinda concluyó la indirecta para el reguetonero y continuó conversando sobre lo feliz y satisfecho que se siente con su música, por lo que no experimentaría, por el momento, en otro género diferente al regional mexicano.