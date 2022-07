Boteo… lo ‘triste’ de ser campeones; urge ayuda a Leones para ir al Nacional

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Limpiaparabrisas y artistas callejeros cada vez más tienen que ceder espacio ante lo que asemeja una “invasión de cruceros”; se trata de equipos de deportistas que se ven en la necesidad de botear para obtener recursos que generalmente son usados para realizar viajes fuera de Ciudad Victoria y participar en competencias.

Hoy es el turno de 17 niños de cinco y seis años así como dos entrenadores, quienes integran el equipo Leones FC; ellos exponen el físico y dan la cara junto a sus padres en uno de los cruceros más peligrosos de la Capital de Tamaulipas, por eso, a través de El Diario MX, hacen un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que les otorguen los recursos que necesitan.

En el crucero de los bulevares Tamaulipas (callo Ocho), Adolfo López Mateos, Fidel Velásquez y avenida Rotaria se puede observar a los niños pasando el bote entre los automóviles, con el objetivo de conseguir unas monedas que les permitan cristalizar el siguiente proyecto: ser campeones nacionales de futbol.

Fue apenas el pasado 26 de junio cuando el equipo Leones FC logró ganar el torneo estatal organizado por la Asociación de Futbol de Tamaulipas (afiliada al sector amateur de la Federación Mexicana de Futbol), representando a Ciudad Victoria, pero muy pronto la preocupación desplazó a la euforia de obtener el campeonato.

Leones se alzó con el trofeo estatal de manera invicta pero el viaje hasta la capital de Yucatán supone un alto costo para las 17 familias de pequeños campeones, así que el “proyecto Mérida” está en riesgo.

Además del traslado de los jugadores, entrenadores y al menos un adulto que acompañe a cada uno de los niños, los padres de familia no saben de dónde obtener recursos para la estancia de una semana, que dura el campeonato nacional, a donde pretenden llevar en alto el nombre de Tamaulipas.

Por eso es que se han decidido buscar el apoyo de la sociedad victorense, a través del peligroso boteo que realizan todos los días en el crucero del Ocho López Mateos, porque no quieren perder el boleto del nacional y la oportunidad de demostrar que son los mejores del país.

Este es el caso de Leones FC, pero antes han pisado el asfalto del referido crucero una gran cantidad de equipo deportivos, todos con el mismo problema: la escasez de recursos y el poco apoyo de las autoridades para viajar y representar al Estado en competencias nacionales.

Esta es la llamada de atención para los organismos oficiales de apoyo al deporte, ya sean municipales o estatales, porque no debería de haber un solo atleta que tenga que pedir dinero para cumplir sus objetivos deportivos, como en este caso ha tocado a los 17 pequeños de Leones FC.