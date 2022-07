Cuando me dijeron América, sin pensarlo dije que sí: Cabecita

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez fue presentado esta mañana en la cancha del Estadio Azteca, junto a Jürgen Damm y Néstor Araujo, jugadores que llegan como refuerzos de cara al Torneo Apertura 2022.

Luego de la presentación y un entrenamiento a puerta abierta con más de 12 mil aficionados, el Cabecita platicó en conferencia de prensa sobre el primer acercamiento que tuvo el Tano Ortiz para comentarle la posibilidad de jugar para las Águilas, además de la sorpresa que le significó el recibimiento de los fanáticos azulcrema.

“Nunca pensé que me iban a recibir de la forma en que lo hicieron hoy, fue maravilloso. Es un club muy grande, a donde vas la gente te lo hace saber. En el momento que me dijeron de volver a México y a América, sin pensarlo dije que sí porque sabía a dónde venía. También la posibilidad de pelear por un Mundial, allá no se me daba mucho porque el futbol no es tan competitivo como acá. Estoy feliz y a aportar mi granito de arena por cosas importantes”, dijo.

“La decisión fue por el club, porque es América, es una oportunidad importante en mi carrera. Desde que hablé con Tano y me dijo de la posibilidad de venir dije que sí por la oportunidad que representa este club. En lo físico vengo bien, me ha costado el tema de la altura, pero poco a poco voy a agarrando el ritmo y a la idea que quiere el Tano”, comentó Cabecita.