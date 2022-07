Da covid mayor salto en 5 meses: 724 casos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Con nuevo pico, el más alto de casos nuevos en los últimos cinco meses, y con 500 casos más que la jornada del lunes, Tamaulipas continuó con la tendencia al alza en esta quinta ola de covid-19 al reportar la Secretaría de Salud 724 positivos.

En tanto que en el informe técnico estatal se confirmó un fallecimiento por causas asociadas con la enfermedad, la cual corresponde a una mujer de 49 años de edad de Ciudad Victoria.

La entidad se mantuvo con once municipios en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, así como 18 en color rojo, once en naranja y tres en amarillo, mientras que este indicador estatal continúa en naranja.

El conteo oficial estatal llegó a 156 mil 441 casos positivos, 142 mil 843 pacientes recuperados y siete mil 873 defunciones por complicaciones asociadas con el virus SARS-CoV2.

La cifra más alta previa de casos de covid-19 de este martes, se registró el pasado cinco de febrero cuando se reportaron 940 positivos, así como 15 defunciones, mientras que el más alto en lo que va del año es de mil 744 reportado el 19 de enero.

En este sentido la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, advirtió que la emergencia sanitaria no ha terminado y que el riesgo de contagio y de sufrir complicaciones graves sigue presente.

Insistió a la sociedad que no baje la guardia, limitar el contacto social, proteger a los más vulnerables y atender en todo momento las medidas de seguridad sanitaria ya conocidas, como son el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.