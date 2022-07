‘The Black Phone’ con toque mexicano

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (Agencias)

Los fanáticos del terror seguramente ya vieron al menos una vez “El Teléfono Negro” del director Scott Derrickson, y también es muy probable que si ya la vista te haya llegado a la menta el nombre del cineasta mexicano Guillermo del Toro, pues hay algunas similitudes entre los estilos de ambos.

Y es que uno de los elementos que nos hace recordar a la filmografía del mexicano es que los elementos sobrenaturales no son el antagonista en la historia; otro es la situación a la que se enfrentan los niños. Sobre esto, Derrickson reveló que una de las películas de Del Toro fue parte de las referencias para realizar la suya.

“The Black Phone” está ambientada en la década de los 70 en Denver. El entorno de los protagonistas, los hermanos Finney y Gwen, es oscuro a partir de que en su casa deben lidiar con algunos abusos de su padre alcohólico; la escuela está llena de bullies y está la amenaza de un asesino que secuestra niños.

Para cuando Finney (quien tiene 13 años) desaparece en manos de ese misterioso asesino, es llevado a un sótano donde hay un enorme teléfono negro montado en la pared. El teléfono está desconectado, pero pronto comienza a recibir llamadas del más allá que pueden ayudar o no a que Finney escape con vida. Esas llamadas son hechas por las víctimas que no lograron sobrevivir.

No es muy usual que las películas de horror usen sus elementos aterradores como parte de una solución y no el problema, pero “The Black Phone” lo hace de manera excepcional, y por eso quienes aman ver filmes del género seguramente recordaron a “El espinazo del diablo” de Guillermo del Toro. Cuando Derrickson fue cuestionado sobre esto, dijo:

“¡Sí, claro! Es definitivamente la película más emocional que he hecho, la más esperanzadora aunque es aterradora y de suspenso. Y sí, ayer hice una entrevista con The New York Times y hablé sobre cómo ‘El espinazo del diablo’ fue la influencia más grande sobre esta cinta. Soy amigo de Guillermo, así que él también lo sabe”, expuso.