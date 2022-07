Ahora quieren ayuntamientos

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Total, si ya se robaron el Congreso y andan en las de quedarse hasta con el Gobierno del Estado, qué más da igual despojar a las autoridades municipales de las principales concentraciones urbanas de Tamaulipas.

Todo lo que los ciudadanos tamaulipecos le negaron al PAN en las urnas, anda este partido intentando apropiándoselo a golpes de ilegalidad y corrupción.

No, no podían quedarse con el control del Poder Legislativo local, con todo y que se sometió, compró, cooptó, a un puñado de diputados de Morena, corruptos y miserables.

Simuló –el PAN- reformar leyes, mediante procedimientos irregulares, para justificar el despojo, pero ni los cambios son procedentes, ni las leyes retroactivas, de tal manera que usurpa la Presidencia del Congreso y las comisiones legislativas.

Frente a la sospechosa tozudez del Poder Judicial de la Federación, acaban de manosear, otra vez, el marco legal vigente, para simular que el Gobernador, en sus últimos días de ejercicio, puede prolongar su poder hasta el siguiente sexenio.

Ello, mediante el uso de instrumentos de presión, persecución y ejecución, pasándolos al control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de vigencia transexenal, por las mismas vías.

Igual, las instancias jurisdiccionales han hecho mutis y mandado al cajón del sospechosismo, los reclamos por tanta trasgresión al orden institucional y al mandato democrático de las mayorías ciudadanas.

La ley retardada, escondida o negada por los togados, a quienes se confió la administración de la justicia, se llama impunidad y alienta la multiplicación del delito, como estamos viendo.

Todo empezó como una declaración, de esas despistadas que acostumbra dar el despistado dirigente estatal panista, LUIS RENÉ “Cachorro” CANTÚ GALVÁN, hace unos días, instando a través de los medios a los regidores de su partido, a que propusieran una terna para nombrar alcalde sustituto de Reynosa.

Si tenía algo que sugerirle u ordenarle a los regidores de su partido, debería hacerlo de manera directa, no a través de los medios de comunicación en una rueda de prensa, se dijo en el acto y menos, en tratándose de un asunto a todas luces ilegal.

Un rosario de violaciones al marco jurídico incluía la sugerencia de marras. En primer lugar, CARLOS PEÑA ORTIZ no ha cesado en sus funciones de alcalde, con todo y que se haya ordenado a un jubilante juez de municipio rural decretar la “privación de sus derechos políticos”.

Así no opera el debido proceso.

Atrás del joven Alcalde fronterizo está todo el partido, su partido, Movimiento de Regeneración Nacional y el inminente gobernador constitucional del Estado, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

No hay una sentencia en firme en su contra, ni se le ha privado de la libertad, condenado al confinamiento por un delito que se le haya probado, de manera contundente, como para considerarlo cesante.

En realidad, el proceso que se le abrió al fragor de la contienda electoral fue por la compra de un rancho que hizo hace muchos años, sobre lo que ya se dijo y declaró en autos, fue con dinero cedido por sus padres.

La búsqueda decretada por la Fiscalía General de Justicia del Estado es porque no atendió a los citatorios que le hicieron para comparecer a declarar, justificado en otros procedimientos similares, cuando los citan para una cosa, los encarcelan y hacen mutis dejándolos en el confinamiento.

Pero aún, cuando eventualmente mediante alguna argucia se pudiera declarar la ausencia definitiva del alcalde, en los dichos del dirigente panista, los regidores de su partido no conforman la mayoría como para hacer una propuesta de sustituto.

No solo no me chupo el dedo; sé que desde las vísperas, la perversidad panista andaba “en campaña”, amedrentando y comprando conciencias de regidores morenistas de convicción o condición endeble, así como lo hicieron en el Congreso, para revertir la mayoría edilicia mandatada por los ciudadanos en las urnas.

Con ese “bono” comprado con recursos ilegales de procedencia muy conocida, ayer tarde ya se aprestaban a celebrar una sesión edilicia para, otra vez, pretender formalizar lo ilegal y hoy de nuevo, los mandos estatales panistas anunciaban declaraciones para “develar el misterio”.

No, aunque tengan una mayoría maquinada, corrupta e ilegal en el Cabildo, pueden elaborar, votar y mandar al Congreso una terna, para que se nombre un alcalde sustituto.

En el procedimiento, a quien corresponde ejercer la titularidad del ayuntamiento, en ausencia definitiva del alcalde, es al suplente que fue electo también en las urnas.

ALFONSO PEÑA, quien hace las veces de Secretario de Seguridad Pública Municipal y ya ejerció, de manera provisional, la alcaldía, desde el pasado trienio cuando también fue suplente y aun en este, en ausencia temporal del titular, no ha renunciado a tal derecho.

Aun antes de ello, se reivindicará que CARLOS PEÑA sigue siendo el Presidente Municipal, de hecho y derecho, con toda la fuerza y el arropamiento de Morena, sus cuadros, dirigentes y personalidades.

Igual, el PAN tiene amagados a los alcaldes y alcaldesa morenistas de Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria, con la idea de que manipulando a las instituciones de procuración y administración de justicia, puede burlarse el voto ciudadano.

¿Hasta dónde van a llegar?, ¿actuarán las instancias jurisdiccionales ya aunque sea a destiempo, pero en forma?. ¿o van a tener qué los ciudadanos hacer valer su voluntad por otras vías que no sean las de las urnas?

Veremos y diremos.