El gabinete

Mauricio Zapata.-

No nos pondremos a especular sobre los nombres de quienes podrían ser parte del gabinete en el gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Sobre ese tema ya hemos comentado que no se trata de adivinar, como si la administración estatal fuera una ruleta o juego de azar.

Lo que pretendemos en el comentario de hoy, es establecer cómo deberían ser las personas que elija el próximo Gobernador de Tamaulipas para trabajar en su proyecto.

Siempre he dicho que no precisamente debe estar un médico en Salud, un maestro en Educación o un deportista en Deportes. No. No se trata de eso.

Desde luego que cada dependencia sí debe tener especialistas en cada una de las áreas, pero no necesariamente el Secretario debe serlo.

A lo que voy, es que debe haber una persona con liderazgo, con eficacia en la administración de los recursos, con conocimiento de diversos temas y con honestidad para estar al frente, entre otros requisitos, como inteligencia y preparación.

Y eso es lo que necesita Tamaulipas.

No se requiere de funcionarios que abunden en la “austeridad republicana”, que no es más que un discurso barato de políticos baratos. Lo ideal es que cada peso que se gaste, sea en lo necesario. Que sepan priorizar lo importante, lo urgente y lo necesario.

Hay un presupuesto, sí. Y es de 60 mil millones de pesos al año (centavos más, centavos menos). El dinero es para gastarse, pero se debe gastar bien. Insisto: eso es lo que necesita Tamaulipas.

¿Funcionarios con experiencia? Claro que sí. Hace seis años tardaron en aprender, y prácticamente 12 meses estuvo parado el estado, porque además corrieron a los que sí sabían.

Se necesita que sepan de la administración pública; que repartan bien los recursos públicos; que no regalen dinero solo para ganar votos; que no electoricen cada una de las dependencias.

Pero principalmente, que trabajen para todos. Sí, para todos los tamaulipecos y no solo para aquellos que votaron por Morena.

Se requiere, pues, de unidad, de trabajo, de buena administración, de sensibilidad, de sencillez, y sobre todo, de no polarizar.

Esa característica debe tener el gabinete del próximo gobierno. Qué más da los nombres de los integrantes. Eso es lo de menos.

EN CINCO PALABRAS.- Que no se sientan intocables.

PUNTO FINAL.- “El desleal siempre provoca división, desestabilidad y desaliento”: Cirilo Stofenmacher.

