Jolette nunca volvió a cantar

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (Agencias)

La ahora conductora Jolette Navarrete volvió a estar en los reflectores desde que comenzó la nueva temporada de “La Academia”, programa en el que se hizo popular por sus enfrentamientos con Lolita Cortés.

La famosa, que actualmente colabora en el programa “Hoy”, confesó que salió “muy cansada” y “dolidísima” del reality show de TV Azteca. Además, indicó que “tenía ganas de entender, asimilar y de que se me brindara un apoyo para tener una carrera linda”.

Durante una entrevista para el programa de radio “La caminera”, la originaria de Guadalajara mencionó que tras abandonar “La Academia” no continuó con su carrera de cantante a nivel profesional, pues aseguró que ya no le gusta.

“Nunca, nunca volvió a cantar, la verdad. De repente si hay una fiesta, mariachi, me dicen y si estoy animadita, me animo, pero en lo general no me gusta (…) ¿Sabes qué? Me siguen juzgando todavía, si ya no estoy en el concurso, ahorita todavía hay gente que sigue opinando”, expuso quien aseguró que la siguen criticando.

Recordó que ella formó parte de la cuarta generación, en donde compartió cámaras con Cynthia Rodríguez, Erasmo Catarino, José Luis y Yuridia, a quien describió como “la mejor voz de México”. Añadió que una vez que concluyó su participación en el reality, retomó su vida normal y se alejó del foco mediático.