La guerra política que se avecina

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ma. Teresa Medina Marroquín.-

“Busquemos las coincidencias y no las disidencias”.- Américo Villarreal Anaya.

La naturaleza que el Creador nos obsequió para vivir a plenitud ha sido alterada por los más repugnantes intereses políticos.

Dirán que esa no es ninguna novedad. Sin embargo, esa decrépita noticia es la que tiene a México al borde de una guerra civil, donde el descontrol de los odios tiene convertido al territorio nacional en un escenario criminal.

Y si el crimen, desatado por quienes aparentan andar bien con la ley, está a punto de establecerse (o “institucionalizarse”) a fin de formar parte de una política nacional, demos por hecho que las opciones de cambios políticos son palabrejas muy caras, pagadas por los impuestos que aporta la ciudadanía.

¿Qué le queda a la Patria por hacer si la “tradición” es sólo buscar el poder por el poder, importando muy poco el proyecto nacional?

¿ADIÓS AL CONTRATO DE CIVILIDAD?

Si las imágenes sólo consisten en buscar afanosamente un mero interés personal, saciando codicias y tergiversando el marco de la política verdadera, México continuará siendo una de las naciones más violentas del mundo.

Si de lo que se trata es de causar graves conflictos que sólo nos llevarán a la destrucción de nuestra cultura pacífica y progresista, entonces sin remedio la condena será vivir en la oscuridad.

En esto tiene mucho que ver la ciudadanía que expresa gritos de conmoción, cuando suele votar por las opciones equivocadas. Opciones que nos han llevado a la barbarie y a revocar el contrato de civilidad que nos heredaron.

Que el verbo más difundido en este país sea el de asesinar ha levantado una atmósfera de terror, porque la política se ha transformado en un negocio tan lucrativo como vender refrescos, alcohol y cigarros.

2024, BUSCANDO DINERO A MANOS LLENAS

¿Podemos imaginar lo que nos depara el 2024 al elegirse al nuevo Presidente de la República, a 128 senadores y 500 diputados federales, nueve gubernaturas, 30 congresos locales y dos mil 500 alcaldías?

Pues eso será la guerra, ya que todos quieren una rebanada grande del pastel, pero nadie quiere crear proyectos de gran calado social, puesto que, dicen muchos, eso no deja dinero a manos llenas.

La guerra ya inició cuando una de las mansiones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue cateada por la Fiscalía de Campeche que investiga a este personaje por una acusación de enriquecimiento ilícito, interpuesta por la gobernadora Layda Sansores.

Inocente o no “Alito”, el escenario de guerra ya inició y no se detendrá salvo que, como dice el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se busquen las coincidencias y no las disidencias.

GATTÁS Y SU REPORTE DE JUNIO

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que su gobierno cerró el mes de junio con importantes mejoras en las vialidades de la ciudad. Fueron rehabilitados 79 mil, 690 metros cuadrados de vialidades durante la última semana de junio.

Obras Públicas reportó bacheo en siete colonias y fraccionamientos en una superficie de 280 metros cuadrados de pavimento deteriorado, cubriendo 90 baches y beneficiando a mil, 418 habitantes.

Respecto al rastreo y nivelación de calles fueron 79 mil 410 metros cuadrados en 13 calles y seis caminos rurales donde habitan mil 219 ciudadanos. Anunció también el primer edil que se concluyó la rehabilitación de 20 vialidades en el primer cuadro de la ciudad.

INICIA UAT CAPACITACIÓN PARA REFORMA CURRICULAR

El rector Guillermo Mendoza Cavazos inauguró la etapa de capacitación para la reforma curricular de los programas educativos que imparte la UAT. Con ello se busca que el personal académico conozca la metodología de reestructuración de los planes y programas de estudios que serán implementados en el período denominado “Otoño 2023”, garantizando la formación integral de todos los estudiantes.

¡Feliz miércoles!

[email protected]

@columnaorbe

columnaorbe.wordpress.com