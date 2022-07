Suman siete muertos por tiroteo en desfile

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CHICAGO, EU., julio 5 (Agencias)

La cifra de muertos por el tiroteo ocurrido en Highland Park este cuatro de julio ya subió a siete víctimas, según la última información de las autoridades de Estados Unidos.

La cadena CNN reveló que la propia alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, informó sobre las siete víctimas que dejó el ataque ocurrido en un desfile por la Independencia de Estados Unidos.

El sospechoso, un joven de 21 años, habría pasado varias semanas planeando el brutal ataque sin levantar sospechas entre sus familiares o vecinos.

Robert Crimo, conocido por amigos y familiares como “Bobby”, mostraba una fuerte inclinación a la violencia y exhibía su ira por ser ignorado por sus pares.

La tragedia volvió a reavivar el debate sobre las armas de fuego en un país donde circulan casi 400 millones de ellas. El Congreso aprobó recientemente una ley para regularlas.

Cuando se produjo la matanza del cuatro de julio, el país todavía se estaba recuperando de la conmoción provocada por otros tiroteos recientes, uno de ellos en un colegio de Uvalde, en Texas, que mató a 21 personas, incluidos 19 niños, el 24 de mayo.

Según la página web Gun Violence Archive, más de 22 mil 400 personas han muerto por armas de fuego en lo que va de año, incluyendo los suicidios.

HUYÓ VESTIDO DE MUJER

El presunto autor del ataque compró su arma de forma legal, disparó más de 70 balas contra la multitud desde una azotea y se vistió con ropa de mujer para mezclarse después con la multitud, informaron este martes las autoridades locales.

El sospechoso, Robert E. Crimo III, de 21 años, fue detenido el lunes horas después del ataque.

Las autoridades dijeron en una comparecencia informativa que Crimo planeó el ataque durante semanas y que las autoridades aún están evaluando qué cargos penales presentar.

El sospechoso utilizó un rifle de alta potencia que dejó caer en el lugar de los hechos antes de mezclarse con la multitud y huir a la casa de su madre, explicaron las autoridades.

También tenía un rifle similar en el auto de su madre, que manejaba cuando fue detenido por la policía, y otras armas en su casa, todas ellas compradas de manera legal.

MEXICANO REGRESARÁ A SU TIERRA

Nicolás Toledo, de 78 años, fue el mexicano que murió durante el tiroteo en el desfile por la Independencia de Estados Unidos. Hace dos meses viajó a ese país para reunirse con seis de sus ocho hijos y nietos.

“Como padre yo le puedo decir que sí fue duro con la familia, no con todos. Me refiero con nosotros que pónganse a trabajar, no porque eres niño no lo hagas, te va a pasar esto, no te ponía a hacerlo y eso nos ayudó mucho a nosotros porque todos mis hermanos, gracias a Dios, no hay uno que sea malviviente”, dijo Francisco Toledo, uno de sus hijos.

Don Nicolás Toledo fue a arreglar sus papeles de trabajador jubilado y hacer una visita a la familia, cuya fecha de retorno no estaba definida, ya que gozaba de la residencia en la Unión Americana.