TV abierta y radio perdieron más usuarios en 2021

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Los principales medios de comunicación de masas en México registraron una caída de usuarios del 2020 al 2021 y en esta carrera la televisión abierta pierde terreno más rápido que la radio.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), los televidentes disminuyeron en 1.1 millones ya que en 2020 eran 71.5 y para el 2021 bajó a 70.4.

Por su parte, los radioescuchas también fueron menos el año pasado y la reducción fue del orden de los 0.7 millones; en el 2020 fueron un total de 41 millones de los encuestados que escuchaban la radio mientras que en 2021 la cantidad se redujo a 40.3.

Y a pesar de que la radio se escucha más tiempo de lo que se ve la televisión abierta también ha disminuido, pues en el primer medio se redujo de 2.5 a 2.4 horas diarias y en el segundo de 2.4 a 2.3, también en el comparativo de 2020 a 2021.

Otro dato interesante en este “mano a mano” entre la radio y la televisión son los motivos por los que los mexicanos mayores de seis años deciden no usar estas que también son tecnologías de la información, al igual que el internet.

El principal motivo es porque simplemente no les interesa o no lo necesitan; en este caso, el 78.5 por ciento de quienes no ven TV respondieron que por dicha causa, porcentaje que baja entre los mexicanos que no escuchan la radio a 68.5.

El segundo motivo para no ser televidente es que no cuentan con un dispositivo, con 13.6 por ciento, en tanto que 28.4 por ciento justificaron no escuchar la radio también por esta causa.

Cabe mencionar que la respuesta a si usan uno u otro medio es al cuestionamiento de si los hicieron en la semana previa al levantamiento de la encuesta, aclara el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).